Bu besinlerin mutluluk saçtığı kanıtlandı! İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza çeşitli etkilerde bulunurlar. Şehir hayatının yoğunluğu, çoğu zaman mutsuzluk için oldukça önemli bir faktör olabiliyor. Bu durumdan kaçınmak için yapılacaklar arasında, tüketeceğiniz besinler güçlü bir yere sahip. Bazı besinler, içerdikleri serotonin gibi maddeler sayesinde mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Mutluluk veren besinler stresi azaltıyor fakat kilo almamak için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Son yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel araştırmayla, insanların özellikle bazı besin türlerini belli miktarlarda tükettiklerinde vücutlarında mutluluk veren hormonların arttığı ve o bireylerin de bu durumu gerçekten hissettiklerini ifade ettikleri tespit edildi. Peki mutluluk veren besinler nelerdir? İşte serotonin ve dopamin deposu besinler...