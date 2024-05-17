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Haberler Galeri Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 10:51

Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı

Vücutta enfeksiyonu önleme, doku ve sistemlerin sağlığını koruma gibi birçok avantajı bulunan zerdeçalın, karabiberle kullanıldığında ise etkisini 2 bin kat daha fazla artırdığını biliyor muydunuz? Ana vatanı Çin ve Hindistan olan zerdeçal; öksürük, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere deri hastalıklarından eklem rahatsızlıklarına kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Karabiber içeriğindeki piperin sayesinde zerdeçal içeriğindeki kurkuminin etkinliğini 2 bin kat daha arttırır. Bu sayede kurkuminin emilimi ve faydasını arttırır. Yani karabiberle zerdeçal birlikte tüketildiğinde zerdeçaldan maksimum fayda sağlanır" dedi.

GÜL KİREKLO
Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, zerdeçalın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyerek, Alzheimer hastalığına dikkat çekti: "Alzheimer, protein plaklarının birikimine bağlı olarak beyin hücrelerinin ölümünden kaynaklanan ilerleyici bir bilişsel hastalıktır. Zerdeçal bitkisinde bulunan kurkumin, hem oksidatif stresi azaltarak hem de protein birikimini önleyerek Alzheimer hastalığının gelişimini ve ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur."

Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı

İNSÜLİNİ DESTEKLER

Eren, zerdeçalın, diyabet hastalarında insülinin dengelenmesine de destek olduğunu belirterek "Vücutta insülin duyarlılığını artıran kurkuminin, enzimatik tepkimeleri etkileyerek fayda sağladığı düşünülüyor. Yapılan bir çalışmada kurkumininin etkisinin çok kuvvetli olduğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.

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Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı

DOKTORUNUZA DANIŞARAK KULLANIN

Eren, zerdeçal tıbbi açıdan çeşitli faydalara sahip olan bir gıda olsa da kontrolsüz tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirterek "Kronik hastalığı olan veya birden fazla çeşit ilaç kullanan kişiler yan etki ve ilaç etkileşimi açısından risk altında bulunurlar. Bu yüzden bu kişiler, zerdeçal tüketimi konusunda hekimlerine danışarak hareket etmeli" dedi.

Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı

ŞİFA İKSİRİ GİBİ

Eren, zerdeçalın faydalarını şöyle sıraladı:
KALP HASTALIKLARINDAN KORUR: Zerdeçalın içindeki kurkumin maddesi kardiyovasküler hastalıklardan korunmada büyük faydalar sağlar. Yapılan çalışmalar zerdeçalın; kalp yetmezliği, kalp kası hastalıkları, kalp krizi, inme ve şeker hastalığı ile ilişkili kardiyovasküler semptomlar gibi hastalıklara karşı korumada destekleyici olduğunu belirlemiştir.

Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı

GRİPLE MÜCADELEDE ETKİN: Zerdeçalın, uçuk ve griple mücadelede önemli bir yeri var. Kurkumin, uçuk ve grip de dahil olmak üzere çeşitli virüslerle savaşmanıza yardımcı olabilir.

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