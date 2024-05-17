Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı

DOKTORUNUZA DANIŞARAK KULLANIN

Eren, zerdeçal tıbbi açıdan çeşitli faydalara sahip olan bir gıda olsa da kontrolsüz tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirterek "Kronik hastalığı olan veya birden fazla çeşit ilaç kullanan kişiler yan etki ve ilaç etkileşimi açısından risk altında bulunurlar. Bu yüzden bu kişiler, zerdeçal tüketimi konusunda hekimlerine danışarak hareket etmeli" dedi.