Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:51
Bu şekilde tüketirseniz etkisi 2 bin kat daha artıyor! Kanserin kontrolsüz çoğalmasını engellediği ortaya çıktı
Vücutta enfeksiyonu önleme, doku ve sistemlerin sağlığını koruma gibi birçok avantajı bulunan zerdeçalın, karabiberle kullanıldığında ise etkisini 2 bin kat daha fazla artırdığını biliyor muydunuz? Ana vatanı Çin ve Hindistan olan zerdeçal; öksürük, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere deri hastalıklarından eklem rahatsızlıklarına kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Karabiber içeriğindeki piperin sayesinde zerdeçal içeriğindeki kurkuminin etkinliğini 2 bin kat daha arttırır. Bu sayede kurkuminin emilimi ve faydasını arttırır. Yani karabiberle zerdeçal birlikte tüketildiğinde zerdeçaldan maksimum fayda sağlanır" dedi.