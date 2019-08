ET YİYORSANIZ SAKIN BUNU YAPMAYIN!

Tavukta olduğu gibi et yerken de birlikte tüketilmemesi gereken gıdalar bulunuyor. Genellikle hemen hemen her şeyle çok iyi gider gibi gözüken etler için belirli kurallar vardır. Örneğin tuzlanmış ve tuzla kurutulmuş etler sarımsak ve sirke ile yenmemeli ve pişirilmemeli. Baş eti ile üzüm asla yenmemelidir. Et ve buğday ile yapılan keşkek, herise gibi yemekler de nar ile birlikte yenmemelidir. Fırında pişirilmiş etler de fırından çıkarıldıklarında üzeri örtülmemelidir.