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  • Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Bu yöntem sayesinde olacak! İşte dişleri beyazlatmanın yolları

yöntemlerle beyazlatmanın yolları merak konusu oldu. Birçok uzmanın tavsiyeleri üzerine insanlar kimyasal maddeler yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Çoğumuzun şikayeti aynı: Dişlerimizi sık fırçalamamıza rağmen, renkleri istediğimiz kadar beyaz değildir. Pahalı ürün veya tedavilere tonlarca para harcamadan daha beyaz ister misiniz? Bu besinlerle evde kendi diş macununuzu yaparak beyazlatmanız mümkün. Peki nasıl hazırlanır? Doğal yaparken hangi kullanılır? İşte dişleri beyazlatan doğal diş macunu tarifi...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 11:03
Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

yöntemlerle beyazlatmanın yolları merak konusu oldu. Birçok uzmanın tavsiyeleri üzerine insanlar kimyasal maddeler yerine doğal yöntemleri tercih etmeye başladı. Çoğumuzun şikayeti aynı: Dişlerimizi sık fırçalamamıza rağmen, renkleri istediğimiz kadar beyaz değildir. Pahalı ürün veya tedavilere tonlarca para harcamadan daha beyaz ister misiniz? Bu besinlerle evde kendi diş macununuzu yaparak beyazlatmanız mümkün. Peki nasıl hazırlanır? Doğal yaparken hangi kullanılır? İşte dişleri beyazlatan doğal diş macunu tarifi...

Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Peki ya seçimi? Eğer diş macununuzu evde yöntemlerle kendiniz yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre.

İşte bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi...

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Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Zerdeçal, iyi bilinen bir bitkisidir. Dişlerinizi inci gibi parlatmaya ve plakların önlenmesine yardımcı olur. Çünkü zerdeçal tozu iltihap önleyici ve anti-mikrobik özelliklere de sahiptir. Aşağıya ana maddesi zerdeçal olan ve dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız sağlığınıza da fayda sağlayacak bir tarifi bırakıyoruz. Bu macunu hazırlamak 5 dakikanızı bile almayacak!

Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNU

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı

Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Hazırlanışı:

Zerdeçal ve kabartama tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Ev yapımı macununuz hazır!

Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNUNUN FAYDALARI

Bu tarifte kullanılan tüm malzemelerin ayrı ayrı dişlere önemli faydaları bulunuyor. Zerdeçal, yukarıda da belirttiğimiz üzere anti-enflamatuar ve anti-mikrobiyal özelliğe sahip. Aynı dişleri beyazlatması ile de bilinir. Hindistan cevizi yağı, dişleri ve etlerini güçlendirir, diş çürümelerini önler. Kabartma tozu ise dişlerinizi temizleyen ovma etkisine sahiptir. (Hürriyet / Mahmure)

Bu yöntem sayesinde dişleriniz bembeyaz olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

Dişleri fırçalarken yapılan hataları listeleyen Hekimi Pertev Kökdemir, "Çoğu insan dişlerini önemsemiyor. Ancak sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümseme için diş hijyenine dikkat etmeliyiz" dedi.

İşte dişleri fırçalarken kaçınılması gereken 10 hatayı Diş Hekimi Pertev Kökdemir şu şekilde sıraladı:

1. DİŞ FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAK

Tutarlı kullanımla (haftada yedi gün, günde iki kez)bir diş fırçasının ortalama ömrü yaklaşık üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir çünkü kıllar aşınmış ve yıpranmış olur. Yıpranmış veya kırılmış kıllar ağzınızı düzgün temizlemez. Kıllar esnekliklerini kaybettikten sonra diş fırçanızı değiştirin. Günlük kullanımdan birkaç ay sonra bakteri ve parçacıkları diş fırçası üzerinde birikmeye başlar. Her üç ayda bir diş fırçanızı değiştirdiğinizden emin olun.

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