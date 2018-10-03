Burun ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta Burun ameliyatları, dünya genelinde en sık yapılan operasyonlarının arasında yer alıyor. Hastanın yüzüyle uyumlu ve doğal görünüm sağlayacak burun, her bir kişiye özel tasarlanıyor. Geliştirilen tekniklerle, ameliyat geçmişe göre oldukça kolay olsa da, ameliyatın ardından dikkat edilmesi gereken maddeler büyük önem taşıyor. Giriş Tarihi: 03.10.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 12:44 Burun
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Burun ameliyatının ardından dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları söyledi: Burun
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta
"Ameliyatın ardından, ilk önce atel adı verilen
burun sırtında şekil vermek için koyduğumuz malzeme çıkarılır. Sonrasında altındaki flasterde çıkarıldığında, oldukça güzel ama henüz ödemleri olan bir görüntü ile karşılaşırız. Burun
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Bu aşamada sadece,
burun kemerli bir burun ise kemerin gittiği veya burun ucu düşükse burnun kalktığı görülür. Bu haliyle burun ileride olacağı görüntü için fikir verse de henüz sonuç hakkında karar vermek için çok erkendir. Burun
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Çünkü oturması büyük oranda 6 haftada olur, fakat mikro düzeyde ödemlerin tamamen bitme süreci 6 ay- 1 yıla kadar devam eder. Ameliyattan sonra 3-4 ay boyunca
burun, olası bir darbeye karşı korunmalıdır. Burun
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta
Ayrıca bu dönemde, gözlük takmak gibi mikrotravmalardan da sakınılmalıdır. Mecburen numaralı gözlük takması gereken kişilere, lens ya da bu amaçlı
buruna temas etmeyen özel yapım gözlükler önerilir. Ameliyat sonrasında dikkat edilecek noktalar ise şöyle: Burun
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta
1-Ameliyattan çıktıktan, 4 saat sonra su içilebilir. Geçen süre içinde, dudaklar su ile ıslatılabilir. Daha erken su içilirse, bağırsak hareketleri normale dönmediğinden kusma olabilir.
Burun
ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken 8 nokta
2-
Burundan pembe renkli bir sızıntı olabilir. Bu sızıntı genellikle kanama olmayıp, vücudun kendisini temizleme çabasıdır, burun sekresyonlarıyla birleşince kırmızımsı kanama rengi gibi algılanabilir ama miktarı azdır. Çok nadiren de olsa, bol kırmızı renkte taze kan olarak devam ederse, doktorunuza bilgi verilmelidir.