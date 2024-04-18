Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
10:10
Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: "Bir de eritip dizlerinize sürerseniz..."
Hayvansal yağların yüksek kolesterol değerlerini tetiklemesi sebebiyle sürekli olarak "dikkatli kullanılmasına" dair uyarılarla hemen herkes karşılaşmıştır, fakat doğru tüketildiğinde adeta şifa kaynağı olan bu tür yağlar, Prof. Dr. Canan Karatay'ın da tavsiye listesinde yer alıyor. Bu yağlardan özellikle bir tanesi büyük bir fayda sağlıyor. Nasıl mı? İşte cevabı...