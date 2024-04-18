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Haberler Galeri Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: "Bir de eritip dizlerinize sürerseniz..."
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:10

Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: "Bir de eritip dizlerinize sürerseniz..."

Hayvansal yağların yüksek kolesterol değerlerini tetiklemesi sebebiyle sürekli olarak "dikkatli kullanılmasına" dair uyarılarla hemen herkes karşılaşmıştır, fakat doğru tüketildiğinde adeta şifa kaynağı olan bu tür yağlar, Prof. Dr. Canan Karatay'ın da tavsiye listesinde yer alıyor. Bu yağlardan özellikle bir tanesi büyük bir fayda sağlıyor. Nasıl mı? İşte cevabı...

Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: Bir de eritip dizlerinize sürerseniz...

Karatay'ın "ömür uzatıyor" dediği kuyruk yağı, bedenin işlevlerini destekleyen oldukça önemli faydaları mevcut. Doğada 30 çeşit yağ olduğunu söyleyen Karatay, ısıl işlemden geçen bitkisel yağlar yerine hayvandan elde edilen kuyruk yağının eritilip kullanılabileceğini belirtiyor. Üstelik "en doğal, en sağlıklı" besin olarak nitelendirdiği bu yağ türü olmadığında, hücrelerin de çalışamayacağını söylüyor.

Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: Bir de eritip dizlerinize sürerseniz...

Hayvan omurgasının son kısımlarında yer alan katı haldeki hayvansal yağa kuyruk yağı ya da iç yağ denilir. İçeriğinde bulunan omega yağ asitlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve demir gibi minerallere vücut işlevlerini büyük oranda destekler. Üstelik az bilinen yöntemlerden biri olan "kuyruk yağını eritme" işlemi, dizlerdeki ağrıya da iyi gelebiliyor. Ağrıyan bölgelere sürdüğünüzde kasılmaları azaltan bu yağ, kas ağrılarını hafifletebiliyor. Fakat denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

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Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: Bir de eritip dizlerinize sürerseniz...

KUYRUK YAĞI NASIL ERİTİLİR?

  • Küçük parçalara ayırdığınız kuyruk yağını ısıttığınız tencereye alın.
  • Kuyruk yağı ısındığında önce suyunu bırakır, ardından kızarıp erir.
  • Bu sırada tencerenin içerisindeki küçük parçalar kıkırdak kısımlarıdır.
  • Yağın yanı sıra kıkırdak kısmını da yemeklerinizde kullanabilirsiniz.
Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: Bir de eritip dizlerinize sürerseniz...

KUYRUK YAĞI KREMİ NASIL HAZIRLANIR?

  • Eritme işlemi esnasında yağla aynı oranda su ilave edin.
  • Kaynayan suyun yüzeyinde yer alan yağı, kaşık kullanarak bir kabın içerisine alın.
  • Krem haline gelmesi için donması gerekmektedir.
  • Donduktan sonra ağrıyan bölgelerinize sürün ve üzerine sargı bezi sarın.
  • Etkili sonuç alabilmek için kremi 3 gün boyunca kullanmayı deneyebilirsiniz.
Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: Bir de eritip dizlerinize sürerseniz...

KUYRUK YAĞININ DİĞER FAYDALARI

Kuyruk yağı, kolajen ve keratin gibi proteinler bakımından zengindir. Bu proteinler, kas ve kemik dokularının oluşumunda ve onarımında önemli rol oynar. Kuyruk yağı tüketmek, kas kütlesini artırmaya, kemikleri güçlendirmeye ve eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
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