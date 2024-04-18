Canan Karatay önerdi! Yeniden doğmuş gibi hissettiren o besin: "Bir de eritip dizlerinize sürerseniz..."

Hayvan omurgasının son kısımlarında yer alan katı haldeki hayvansal yağa kuyruk yağı ya da iç yağ denilir. İçeriğinde bulunan omega yağ asitlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve demir gibi minerallere vücut işlevlerini büyük oranda destekler. Üstelik az bilinen yöntemlerden biri olan "kuyruk yağını eritme" işlemi, dizlerdeki ağrıya da iyi gelebiliyor. Ağrıyan bölgelere sürdüğünüzde kasılmaları azaltan bu yağ, kas ağrılarını hafifletebiliyor. Fakat denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.