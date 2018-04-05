Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Türk kahvaltılarının baş tacı, beş çaylarının vazgeçilmezi çayın, şekersiz içilmesinin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? Şekerli çay, vücudun biyolojik yapısını bozar. Örnegin, kilo almanızı hızlandırır, ciltte akne ve sivilce oluşumunda etkili faktörlerden bir tanesidir ve ağız diş sağlığına zarar verir. Şekersiz çayın ise vücuda birçok faydası vardır. İŞTE O FAYDALARDAN BAZILARI; Şekersiz tüketilen çay vücudun su dengesini korur. Şekerli çay ağız ve diş sağlığına zarar verir. Dişlerin koruyucu plakları olan diş minesini sarartır. Ama şekersiz çay içerdiği florür ile diş minesini korur. Çayın içerisindeki antioksidan vücudu güçlendirir. Böylece şekersiz tüketilen çay kanser hücrelerinin korkulu rüyası olur. Yemek ardından içilen çay sindirimde hazmı kolaylaştırır. Vücudun zararlı bakterilerden hızlıca kurtulmasını sağlar. Şeker ilavesiz çayın içerisinde bulunan teobromin ve reofilin maddeleri böbreklerin daha sağlıklı çalışmasına destek olur.