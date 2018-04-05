Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Şekerli çay, vücudun biyolojik yapısını bozar. Örnegin, kilo almanızı hızlandırır, ciltte akne ve sivilce oluşumunda etkili faktörlerden bir tanesidir ve ağız diş sağlığına zarar verir. Şekersiz çayın ise vücuda birçok faydası vardır.