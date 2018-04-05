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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Giriş Tarihi: 05.04.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 16:52
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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!
Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Türk kahvaltılarının baş tacı, beş larının vazgeçilmezi çayın, şekersiz içilmesinin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz?

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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!
Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Şekerli , vücudun biyolojik yapısını bozar. Örnegin, kilo almanızı hızlandırır, ciltte akne ve sivilce oluşumunda etkili faktörlerden bir tanesidir ve ağız diş sağlığına zarar verir. ın ise vücuda birçok faydası vardır.

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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!
Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

İŞTE O FAYDALARDAN BAZILARI;

Şekersiz tüketilen vücudun su dengesini korur.

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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!
Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Şekerli ağız ve diş sağlığına zarar verir. Dişlerin koruyucu plakları olan diş minesini sarartır. Ama içerdiği florür ile diş minesini korur.

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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!
Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

ın içerisindeki antioksidan vücudu güçlendirir. Böylece şekersiz tüketilen çay kanser hücrelerinin korkulu rüyası olur.

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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!
Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Yemek ardından içilen sindirimde hazmı kolaylaştırır. Vücudun zararlı bakterilerden hızlıca kurtulmasını sağlar.

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ı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!
Çayı şekersiz içtiğinizde vücudunuzda olan inanılmaz değişimler!

Şeker ilavesiz ın içerisinde bulunan teobromin ve reofilin maddeleri böbreklerin daha sağlıklı çalışmasına destek olur.

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