Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

GLUTENİN ZARARLARI NELERDİR?

Unlu mamullerin çoğunda bulunduğu gibi aynı zamanda çok fazla tükettiğimiz paketlenmiş ürünlerin %80'ine yakınında glüten bulunmaktadır. Gluten hassasiyeti ya da intoleransı bulunan insanların bu proteinleri içeren yiyecekleri tüketmesi oldukça zararlıdır ve yan etkileri olabilir. Bu hastalığa sahip insanlarda gluten tüketimi sebebiyle sindirimde büyük rol oynayan bağırsaklardaki çıkıntılar silinip kaybolabilir. İlerleyen zamanlarda ince bağırsağın işlevini kaybetmesine sebebiyet verir ve böylelikle sindirim sistemini mahvederek bağırsakların emilim yapmasını zorlaştırır.

Bunun yanı sıra gluten, ekmeğin hamurundaki ağ yapısını oluşturan bir protein olduğu için bu protein olmadan ekmek mayalanamaz ya da kabartma işlemi yapılamaz.