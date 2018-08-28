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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!

Giriş Tarihi: 28.08.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 16:44
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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!
Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

, içerisinde barındırdığı proteinler sebebiyle alerjik durumlara sebebiyet verebilmektedir. Bazı ürünlerin üretim aşamasında sıkça kullanılan Gluten, son yıllarda Çölyak hastalarına verdiği zararlar nedeniyle ürün gruplarında kısıtlı olarak kullanılmış veya tamamen kaldırılmıştır. Peki, Gluten hangi ürünlerin içerisinde yer almaktadır? İşte, merakla araştırılan madde hakkında detaylı bilgiler

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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!
Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

GLUTEN NEDİR?

, buğday gibi tahıllarda bulunan elastik bir protein grubudur. Çavdar, arpa, yulaf gibi buğdaylar dışında diğer tahıllar da gluten içerebilmektedir. Glutenin öncelikli kullanım alanı ekmek yapımıdır. Normalde gluten kullanılmadan ekmek mayalanamaz ve kabarmaz. Su ve gluten birleştiğinde içerisindeki bileşenler aktif hale gelerek sakıza benzeyen esnek bir madde oluşturur bu da ekmeğin yapısını oluşturmaktadır. Tükettiğimiz birçok buğday içeren unlu mamullerin yapısı böyledir.

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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!
Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

GLUTENİN ZARARLARI NELERDİR?

Unlu mamullerin çoğunda bulunduğu gibi aynı zamanda çok fazla tükettiğimiz paketlenmiş ürünlerin %80'ine yakınında glüten bulunmaktadır. hassasiyeti ya da intoleransı bulunan insanların bu proteinleri içeren yiyecekleri tüketmesi oldukça zararlıdır ve yan etkileri olabilir. Bu hastalığa sahip insanlarda gluten tüketimi sebebiyle sindirimde büyük rol oynayan bağırsaklardaki çıkıntılar silinip kaybolabilir. İlerleyen zamanlarda ince bağırsağın işlevini kaybetmesine sebebiyet verir ve böylelikle sindirim sistemini mahvederek bağırsakların emilim yapmasını zorlaştırır.

Bunun yanı sıra gluten, ekmeğin hamurundaki ağ yapısını oluşturan bir protein olduğu için bu protein olmadan ekmek mayalanamaz ya da kabartma işlemi yapılamaz.

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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!
Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

GLUTENSİZ BESLENMENİN ZARARLARI VAR MI?

siz beslenmeye özen gösterilen Çölyak hastalığında, ince bağırsağın glutene karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti anlamına gelmektedir. Bu hastalığa sahip olan bireyler glutenli gıdalar tükettiklerinde bağırsak mukozasındaki alerji nedeniyle ince bağırsaktaki yapıları tahrip eder. Böylece alınan gıdalar emilmez ve bireyde karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, kilo kaybı, kas problemleri ve demir eksikliği gibi bir takım hayati tehlike yaratabilecek ciddi sorunlar görülmeye başlar. Çölyak hastaları beslenmeye dikkat etmeye başladığı takdirde bağırsak yapısının iyileştiği ve buna bağlı olarak vitamin ve mineral kaybının da azaldığı görülür.

Çölyak hastalığı, ince bağırsağın glutene karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti anlamına gelmektedir. Bu hastalığa sahip olan bireyler glutenli gıdalar tükettiklerinde bağırsak mukozasındaki alerji nedeniyle ince bağırsaktaki yapıları tahrip eder. Böylece alınan gıdalar emilmez ve bireyde karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal, kilo kaybı, kas problemleri ve demir eksikliği gibi bir takım hayati tehlike yaratabilecek ciddi sorunlar görülmeye başlar. Çölyak hastaları glutensiz beslenmeye dikkat etmeye başladığı takdirde bağırsak yapısının iyileştiği ve buna bağlı olarak vitamin ve mineral kaybının da azaldığı görülür.

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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!
Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

GLUTENSİZ BESİNLERİ KİM YEMELİ?

Sadece ile ilgili sorun yaşayan ve bu sorunları tıbbi olarak tespit edilmiş kişilerin gluten yememesi gerekir. Gluten bu kişilerde toksin kadar zararlı olabilmektedir. Gluten bu gibi durumlarda bağışıklık hücrelerine aşırı saldırıya sebep olarak vücutta farklı reaksiyonlar oluşturur.

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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!
Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

İŞTE GLUTENİ YÜKSEK GIDALAR LİSTESİ

BUĞDAY

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Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte i yüksek gıdaların listesi!
Çoğu insan için zararlı deniyor... İşte gluteni yüksek gıdaların listesi!

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