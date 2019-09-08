Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

Dikkat! Çiğ tüketilen bu ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

Dikkat! Çiğ tüketilen bazı ölümcül olabiliyor... Besinleri çiğ olarak tüketmeyi çoğu zaman daha sağlıklı görür ve o şekilde tüketmeye çalışırız. Bilmediğimiz şey ise bu gıdalardan bazılarında potansiyel olarak ölümcül olabilecek toksinler mevcut olduğudur. Bu besinler muhakkak pişirilerek tüketilmelidir. Peki hangi besinler çiğ tüketildiğinde zehirler? Hangi besinlerin içerisinde zehirli toksin bulunur? İyice pişirilmeden yemememiz gereken besinler hangileridir? nelerdir? İşte tüm bu soruların cevapları ve yanlış tüketildiğinde veya zamanında tüketilmediğinde son derece tehlikeli hatta ölümcül olan besinler ve ...

Giriş Tarihi: 08.09.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 14:48
Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

Dikkat! Çiğ tüketilen bazı ölümcül olabiliyor... Besinleri çiğ olarak tüketmeyi çoğu zaman daha sağlıklı görür ve o şekilde tüketmeye çalışırız. Bilmediğimiz şey ise bu gıdalardan bazılarında potansiyel olarak ölümcül olabilecek toksinler mevcut olduğudur. Bu besinler muhakkak pişirilerek tüketilmelidir. Peki hangi besinler çiğ tüketildiğinde zehirler? Hangi besinlerin içerisinde zehirli toksin bulunur? İyice pişirilmeden yemememiz gereken besinler hangileridir? nelerdir? İşte tüm bu soruların cevapları ve yanlış tüketildiğinde veya zamanında tüketilmediğinde son derece tehlikeli hatta ölümcül olan besinler ve ...

Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

MANYOK

Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir. Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut siyanür zehirlenmesine, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar artık siyanür bırakabileceğini unutmayın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

Bu toksinler kapsamlı bir şekilde pişirilerek yok edilmeli ve bu nedenle taze bambu sürgünleri genellikle başka şekillerde kullanılmadan önce kaynatılmalıdır.

Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

FASULYE

Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de gıda zehirlenmesi riski taşır.

Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez...

Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

KARİDES

Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar. Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.

Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

PATATES

Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.

Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.

BİZE ULAŞIN