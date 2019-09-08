Dikkat! Çiğ tüketilen bu besinler ölümcül olabiliyor... Sağlıklı diye tüketilen zehirli besinler şaşırtıyor!

Dikkat! Çiğ tüketilen bazı besinler ölümcül olabiliyor... Besinleri çiğ olarak tüketmeyi çoğu zaman daha sağlıklı görür ve o şekilde tüketmeye çalışırız. Bilmediğimiz şey ise bu gıdalardan bazılarında potansiyel olarak ölümcül olabilecek toksinler mevcut olduğudur. Bu besinler muhakkak pişirilerek tüketilmelidir. Peki hangi besinler çiğ tüketildiğinde zehirler? Hangi besinlerin içerisinde zehirli toksin bulunur? İyice pişirilmeden yemememiz gereken besinler hangileridir? Çiğ tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? İşte tüm bu soruların cevapları ve yanlış tüketildiğinde veya zamanında tüketilmediğinde son derece tehlikeli hatta ölümcül olan besinler ve zararları...