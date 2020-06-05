Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

Prof. Dr. Nevzat Artık, tavuk eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir.