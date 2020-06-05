HaberlerGaleriDikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor
Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor
Günlük hayatta besinleri tüketirken dikkat etmemiz gereken noktalar bulunur. Uzmanlar son zamanlarda yanlış tavuk tüketiminin gıda zehirlenmesine neden olabileceğini duyurdu. Özellikle satın alınan tavuğun ambalajlı ve kesinlikle belgelendirilmiş olması gerektiğini söyleyen uzmanlar tavuk tüketimi konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Peki tavuğu nasıl tüketmeliyiz? Tavuğu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tavuk tüketimine dair bilgiler...
Giriş Tarihi: 05.06.2020
09:31
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
08:31
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