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Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

Günlük hayatta besinleri tüketirken dikkat etmemiz gereken noktalar bulunur. Uzmanlar son zamanlarda yanlış tüketiminin gıda zehirlenmesine neden olabileceğini duyurdu. Özellikle satın alınan tavuğun ambalajlı ve kesinlikle belgelendirilmiş olması gerektiğini söyleyen uzmanlar konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Peki tavuğu nasıl tüketmeliyiz? Tavuğu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tavuk tüketimine dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 08:31
Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

Günlük hayatta besinleri tüketirken dikkat etmemiz gereken noktalar bulunur. Uzmanlar son zamanlarda yanlış tüketiminin gıda zehirlenmesine neden olabileceğini duyurdu. Özellikle satın alınan tavuğun ambalajlı ve kesinlikle belgelendirilmiş olması gerektiğini söyleyen uzmanlar konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Peki tavuğu nasıl tüketmeliyiz? Tavuğu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte tavuk tüketimine dair bilgiler...

Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

Prof. Dr. Nevzat Artık, eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir.

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Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.

Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

"YIKANIRSA GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİ ARTIYOR"

Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Artık, " etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır.

Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

Çiğ pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz gıda zehirlenmesine neden oluyor

ELLERİ 20 SANİYE SIVI SABUNLA YIKAMAK ŞART

Tavuğun pişmeden yıkanmasının zararlı mikroorganizmaları öldürmeyeceğini belirten Prof. Dr. Artık, " etinin yıkanmasına gerek yoktur. Tavuğun doğal olarak mikroorganizma yükü yüksektir.

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