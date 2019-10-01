Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 mucizevi besin...

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımıza katkıda bulunurlar. Özellikle geçiş mevsimlerinde besinlerden yararlanarak hastalığı atlatmak için binbir türlü yol aranır. Doktorlar bile bu 13 süper besini kendilerini kötü hissettiklerinde şifa kaynağı olarak görüyor. Bağışıklığınız düştüğünde ve hastalık belirtileri baş gösterdiğinde bu besinlere mutfağınızda yer açmanızı öneriyorlar. Peki hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İşte şifayı kaptığınız anda tüketmeniz gereken 13 mucizevi besin...