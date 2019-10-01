Doktorlar şifayı kaptığında bu 13 besine sarılıyor! İşte şifa kaynağı 13 mucizevi besin...

SARIMSAK

Bu güçlü besin soğuk algınlığıyla mücadelede yardımcı, ayrıca antibiyotik özelliği gösteren ve güçlü bir antioksidan olan allisin maddesini içeriyor. Advances in Therapy'de yayımlanan bir çalışmaya göre de sarımsak takviyesi alan kişilerin almayanlara kıyasla 4 ay boyunca daha az soğuk algınlığı yaşadığı ortaya kondu. Sarımsaktan maksimum şekilde fayda alabilmek ve bileşiği aktive edebilmek için kullanılabilir hale getirdikten sonra birkaç dakika bekletmelisiniz.