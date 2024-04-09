Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:49
Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: "Her gün bir tane yiyorlar..."
Sağlıklı beslenme sistemi, yaşamdaki refah standartlarını geliştirmek için en önemli detaylardan biri olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat bununla birlikte hepimiz her zaman doğru bir sisteme bağlı kalmayabiliyoruz. Yapılan son araştırmalarda bazı bölgedeki insanların çok daha yüksek bir yaşam süresinde sahip olduğu keşfedildi ve bu bölgelere "Mavi Bölgeler" adı verildi. Peki bu "Mavi Bölge" insanları uzun yaşamak için ne yiyorlar? İşte cevabı...