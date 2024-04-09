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Haberler Galeri Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: "Her gün bir tane yiyorlar..."
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:49

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: "Her gün bir tane yiyorlar..."

Sağlıklı beslenme sistemi, yaşamdaki refah standartlarını geliştirmek için en önemli detaylardan biri olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat bununla birlikte hepimiz her zaman doğru bir sisteme bağlı kalmayabiliyoruz. Yapılan son araştırmalarda bazı bölgedeki insanların çok daha yüksek bir yaşam süresinde sahip olduğu keşfedildi ve bu bölgelere "Mavi Bölgeler" adı verildi. Peki bu "Mavi Bölge" insanları uzun yaşamak için ne yiyorlar? İşte cevabı...

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge", en uzun yaşam süresine sahip insanların yaşadığı yer olarak listeleniyor. Bu beş bölgenin sıralaması ise şöyle;

  • Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası,
  • Japonya'da Okinawa Adası,
  • İtalya'da Sardinya Adası,
  • ABD'de Loma Linda kasabası
  • Yunanistan'da Ikaria Adası
Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

Bu bölgedeki bireylerin ilk sırlarından biri; öğünlerindeki farklılık olarak öne çıkıyor. Sabah en ağır öğünlerini ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri keşfedildi. Akşam yemeklerinden sonra yemek yemeyi ise bırakıyorlar.

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Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

"Mavi Bölge"de ikamet edenlerin ya sık sık atıştırmadıkları ya da yaygın olarak bilinen yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıkları söylenebilir. Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

FINDIK

Mavi Bölge'de yaşayan insanların en benzer ortak alışkanlıklarından biri "fındık" tüketmek. Örneğin, National Geographic dergisinin bir sayısına göre, Loma Linda'da her gün fındık yiyen Adventistler, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentilerine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahiptir.

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı belli oldu! Bilim insanlarından açıklama: Her gün bir tane yiyorlar...

Amerikan Journal of Lifestyle Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmaya göre, Mavi Bölge'de yaşayan insanlar arasında en büyük farklılık, bitki bazlı beslenmenin yoğunluğudur. Et yemedikleri söylense de, fındık ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlardan yararlanırlar.

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