Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Son zamanların en güncel diyet modellerinden biri olan düşük kalorili ketojenik diyet ile bir haftada 2 kiloya kadar yağ kaybını sağlayabilirsiniz. Bu diyet yağdan kilo kaybında en etkin ve güvenli yöntemdir. Bu diyeti uygularken tükettiğiniz kaliteli ve yeterli protein sayesinde kas kütleniz korunur. Ve verdiğiniz kiloları uzun dönem koruyabilirsiniz.

