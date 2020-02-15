Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Günlük karbonhidrat alımının 40 gramın altında olduğu diyetler ketojenik diyetler olarak adlandırılır. Karbonhidrat kaynağı olarak sebzelerden marul, roka, hindiba, radika, maydanoz, kuzu kulağı, salatalık, semizotu, mantar, soya filizleri, yeşil biber, turp, şalgam, kereviz, ıspanak, kabak, pazı, bamyanın günde 2 küçük kase kadar tüketimi serbest tutulur. Tahıllar, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, meyveler ve diğer sebzeler kısıtlanır. Günlük tüketilmesi gereken protein miktarı bireyin metabolizmasına, yaşına, kas, kemik kütlesine uygun olarak hesaplanır.