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Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Son dönemin popüler diyetlerinden olan , doğru yapılırsa yağları yakarak, kalıcı olarak kilo vermenizi sağlıyor. Fakat bu mutlaka bir diyetisyen gözetiminde yapılmalı...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık
Giriş Tarihi: 15.02.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 08:52
Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Son dönemin popüler diyetlerinden olan , doğru yapılırsa yağları yakarak, kalıcı olarak kilo vermenizi sağlıyor. Fakat bu mutlaka bir diyetisyen gözetiminde yapılmalı...

Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Son zamanların en güncel modellerinden biri olan ile bir haftada 2 kiloya kadar yağ kaybını sağlayabilirsiniz. Bu diyet yağdan kilo kaybında en etkin ve güvenli yöntemdir. Bu diyeti uygularken tükettiğiniz kaliteli ve yeterli protein sayesinde kas kütleniz korunur. Ve verdiğiniz kiloları uzun dönem koruyabilirsiniz.

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Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Günlük karbonhidrat alımının 40 gramın altında olduğu diyetler ketojenik diyetler olarak adlandırılır. Karbonhidrat kaynağı olarak sebzelerden marul, roka, hindiba, radika, maydanoz, kuzu kulağı, salatalık, semizotu, mantar, soya filizleri, yeşil biber, turp, şalgam, kereviz, ıspanak, kabak, pazı, bamyanın günde 2 küçük kase kadar tüketimi serbest tutulur. Tahıllar, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, meyveler ve diğer sebzeler kısıtlanır. Günlük tüketilmesi gereken protein miktarı bireyin metabolizmasına, yaşına, kas, kemik kütlesine uygun olarak hesaplanır.

Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Geriye kalan açığı ise vücutta depo edilen fazla yağdan sağlanır. Düşük kalorili ketojenik diyette tekli doymamış yağ kaynağı olan zeytinyağı kullanılır. Çünkü zeytinyağı, ketojenik diyetler yanlış uygulandığında görülebilecek yan etkilerden biri olan safra taşının oluşumunu önler. Çalışmalar günlük alınan 7 gram zeytinyağının safra taşı oluşum riskini ortadan kaldırdığını gösteriyor. uygulaması ile kilo verme hedefine ulaşıldığında, düşük kalorili Akdeniz diyetine kademeli geçiş sağlanarak kaybedilen kilolar yaşam boyu korunur.

Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

BİTKİSEL PROTEİN SAĞLIĞI DESTEKLER

Diyette protein kaynağı olarak yumurta, et, tavuk, hindi eti, balık gibi hayvansal besinleri yüksek miktarda kullanıldığında ağırlık kaybı sağlanır. Fakat proteini çok fazla artıran kişilerde böbrek ve karaciğere fazladan yük biner. Bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı bilimsel kaynaklarla etkinliği kanıtlanmış düşük kalorili ketojenik diyetin obezite tedavisinde ve hastalıkların önlenmesinde uzman kontrolünde takibi yapılmalı ve içeriği hazırlanmalı.

Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Düşük kalorili ketojenik diyette yağ ve kolesterolden zengin besinlerin yerine yüksek biyolojik değere sahip süt, whey, bezelye, buğday proteini içeren özel içerikli besinlerin kullanımı tedavi açısından tüm makro ve mikro besin öğelerinin doğru miktarlarda alınmasını sağlar. Böylece olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını da önlenir.

Düşük kalorili ketojenik diyetle yağlara veda

Vücudumuz öncelikle sağlamak için aldığımız besinlerde bulunan karbonhidratı yani glikozu kullanır. Düşük kalorili ketojenik diyette ise karbonhidrat kısıtlanmasıyla birlikte bitkisel protein alımı artırılır ve yeterli düzeyde sağlıklı yağ kaynaklarının alımı sağlanır. Diyete başladıktan sonra vücut ortalama 3-4 gün içinde glikojen yani vücutta belli bir miktarda tutulan karbonhidrat depolarını boşaltır. Bu noktada vücut depo yağlarını yakarak enerji elde etmeye yönelir ve vücutta yağ fazlalığının olduğu bölgelerden yağ kaybını sağlar.

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