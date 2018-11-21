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Giriş Tarihi: 21.11.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 19:03
Fazla su içmenin zararları

Günümüzde bu zamana kadar hep 8-9 bardak su içmenin vücuda yararlı olduğu bilinmekteydi. Ancak uzmanların ve araştırmaların sonuçlarıyla birlikte çok fazla su içmenin vücudumuzda zararlı etkiye de sebep olabileceği söylentiler arasındadır. Günde 2,5 litre hem vücudumuz hem de kendimizi daha zinde hissetmek için çok önemlidir.

Fazla su içmenin zararları

Sabah kalktığımızda aç karnına ve gece yatmadan önce içilen su çok önemlidir. Ancak gereğinden fazla suyu vücudumuza yüklediğimiz zaman aşırı terleme, su zehirlenmesi, hyponatremia gibi birçok felaketi de aynı zaman da yaşayabiliriz.

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Fazla su içmenin zararları

Hyponatremia fazla su tüketildiği zaman kanda sodyum ve eloktrolit düzeyinin hemen düşmesi ve böbreklere yüklememiz gereken suyun birden ve fazlasıyla yüklediğimiz zaman su kandan beyin hücrelerimize ulaşabilir ve bu da komaya girmemize sebebiyet verebilir. Günde almamız gereken su miktarı 8-9 bardaktır. Ağır spor yapanlar için bu değişkenlik gösterebilir.

Fazla su içmenin zararları

SUYUN FAYDALARI NELERDİR?


Suyun faydalarını aslında bu postumuzda saymakla bitiremeyiz. En önemli faydalarını ise;
• Kilo vermeye yarayan en önemli detoks kaynağıdır. Kilo problemi olan insanların düzenli olarak su içmesi gereklidir.
gün içerisinde tükettiğimiz besinlerin emilmesine yardımcı olur.

Fazla su içmenin zararları

• Dikkatsizlik problemi yaşayanların dikkat eksikliği konusunda onarım görevi vardır. Dikkatsizlik görevi iş hayatımızda ve günlük hayatımızda olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Dikkatsizlik probleminde yarar sağlayan su bu problemi de düzenlemektedir.
• Vücudumuzda dışarıdan gelen enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturur. Aynı zamanda kansere karşı da vücudumuzu korur.

Fazla su içmenin zararları

• Vücudumuzun %70i sudur ve su çok önemli enerji kaynağıdır.
• Gece yatmadan önce içilen su kalp krizi riskini azaltır.
• Hamilelik döneminde karın bölgesinde biriken suyun içinde yaşayan bebeğin sağlıklı gelişmesinde yarar sağlar.
• Hamilelik döneminde ya da hamilelikten sonra annelerde süt yapıcı görevi vardır.

Fazla su içmenin zararları

SUYUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Saymakla bitiremediğimiz suyun cildimizde de sağladığı faydalar bizim için oldukça önemlidir. Peki, bunlar neler;
• Herkes cildinin pürüzsüz, nemli olmasını ister ancak çoğu zaman cildimiz nemsiz kalabiliyor. Suyun burada en önemli görevi cildi nemlendirmek ve pürüzsüzleştirmektedir. Zaman zaman akne tedavisinde de yarar sağlanıldığı söylenilse de sadece stres anlarında ortaya çıkabilecek sivilcelere karşı cildimizi korur.
cildimizi canlı tutar. Cildin taze kalmasına yardımcı olur. İş ortamlarında, kapalı alanlarda sürekli aynı yerde kalmaya maruz kaldığımız için su içerek gerekli toksinleri yapabilir ve cildi arındırabiliriz.

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