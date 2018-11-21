Fazla su içmenin zararları

SUYUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Saymakla bitiremediğimiz suyun cildimizde de sağladığı faydalar bizim için oldukça önemlidir. Peki, bunlar neler;

• Herkes cildinin pürüzsüz, nemli olmasını ister ancak çoğu zaman cildimiz nemsiz kalabiliyor. Suyun burada en önemli görevi cildi nemlendirmek ve pürüzsüzleştirmektedir. Zaman zaman akne tedavisinde de yarar sağlanıldığı söylenilse de sadece stres anlarında ortaya çıkabilecek sivilcelere karşı cildimizi korur.

• Su içmek cildimizi canlı tutar. Cildin taze kalmasına yardımcı olur. İş ortamlarında, kapalı alanlarda sürekli aynı yerde kalmaya maruz kaldığımız için su içerek gerekli toksinleri yapabilir ve cildi arındırabiliriz.

