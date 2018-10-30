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Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

Giriş Tarihi: 30.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 11:57
Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

"MUTLAK BİR BOŞLUK, ZİFİRİ BİR KARANLIK. ÖLDÜĞÜME İNANIYORDUM".

Ciddi bir motosiklet kazasından kurtulan asker Warren McKinlay artık var olmadığını düşünüyordu.

İngiltere vatandaşı McKinlay ihtiyacı olmadığını düşündüğü için yemek yemeyi bıraktı.

Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

"Terapistler benimle konuşmaya çalışıyordu ama ben ölmüşken iyileşmenin ne anlamı var diyordum".

36 yaşındaki Warren, 1880 yılında Fransız nörolog Jules Cotard tarafından tarif edilen ve dünyada yaklaşık 100 kişiyi etkileyen psikiyatrik hastalık Cotard sendromuna yakalanmıştı.

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Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

Bu hastalığa yakalanan kişiler ölü olduklarına, organlarının yok olduğuna ya da çürüdüğüne inanıyor.

Bu tür vakalar Çin, Hindistan, Meksika, ABD, Danimarka ve İsveç'te görüldü.

SANRILAR KENDİNİ ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GÖSTEREBİLİYOR

Meksika'da 55 yaşındaki bir restoran işletmecisi ailesine penisinin kısalıp kaybolduğunu söyledikten sonra hastaneye yatırıldı. Hastanede ise adam acil servis doktoru tarafından gözlerinin yuvalarından çıkarıldığını iddia etmeye başladı. Aynı adam kalbinin çıkarıldığını ve sol elinin de ölü olduğunu söyledi.

Portekiz'de ise bir kadın, kocasının ani ölümünün ardından yemeyi bıraktı. 66 yaşındaki kadın yemek borusu ve midesinin birbirine yapıştığını ileri sürüyordu.

19 kilo kaybettikten sonra kadın hastaneye götürüldü.

Keşmir'de 28 yaşındaki bir ev kadını karaciğerinin çürüdüğü ve kalbinin artık yerinde olmadığı şikayetiyle hastaneye gitti. Hasta midesinin de bulunmadığını ve yürürken vücudunu hissetmediğini söyledi.

İngiltere'de de 59 yaşındaki bir kadın vücudunun çürüdüğünü ve bacaklarının koptuğunu söyledikten sonra hastaneye götürüldü.

Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

"HİÇBİR DUYGUM YOKTU"

Warren'ın vakasında ise sanrılar motosiklet kazasıyla ilgili düşüncelerinden kaynaklanıyordu.

Warren askeri eğitiminin ardından evine gittiği sırada satte 100 km hızla bir ağaca çarptı. Afganistan'a göreve gitmek üzere olan Warren'ın kalçası ve beli kırıldı, beyni hasar gördü.

Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

"Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne ağaca çarptığımı ne de vücudumda kemiklerin kırıldığını. Kendimi sorguladım. Acı hissetmem gerekiyordu ama hiç hissetmedim".

"Hiçbir duygum yoktu. Hiçbir şeyi umursamıyordum. Kızım dünyaya gelmişti ve ben tomografi taramalarına gidiyordum ama hiç hatırlamıyorum" dedi Warren.

Bellek kaybının onun kazada öldüğüne ikna olmasına neden olduğunu söylüyor.

Aylar sonra Warren İngiltere'nin güneyinde askeri hastane Headley Court'a kabul edildi.

Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

Warren hastanenin "hayaletler için bekleme odası gibi" olduğunu söylüyor.

İki çocuğu olan Warren "Şimdi düşününce buna gülüyorum" diyor.

Warren "Savaş bölgelerinden berbat yaralarla ve ölüm öyküleriyle dönen askerler benim ölüm sonrası yaşama inancımı artırdı" diyor.

Beyinde hasar Cotard sendromunun koşullarından biri. Hong Kong'da Çin Üniversitesi psikiyatri profesörü Helen Chiu diğerlerinin ciddi depresyon ve şizofreni olduğunu söylüyor.

Sendrom aynı zamanda Parkinson hastalığı, tifo, migren, kalp nakil komplikasyonları, çoklu sertleşim ve bir antiviral ilacı aciclovir ile de bağlantılı olabiliyor.

Film değil gerçek! Dünyada yüz kişide görülen hastalık...

Profesör Chiu "Biyolojik nedenlerin dışında psikolojik ya da sosyal faktörler de etkili olabiliyor. Hastanın yaşadığı psikaytrik sorun sendrom öncesindeki kişiliği, aile, sosyal ve mali koşulları ve hayatındaki olaylar da sanrıların içeriğini şekillendiriyor" dedi.

Bu sanrılar haftalarca hatta yıllarca sürebilir. Sendrom daha çok yaşlı insanlarda görülse de ergenlik çağındaki gençler ve çocuklarda da ortaya çıkabiliyor.

Cotard sendromunun tek bir nedeni yok. Çok nadir görülen bir hastalık olduğu için bilimsel literatür bireysel vaka çalışmalarına dayanıyor.

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