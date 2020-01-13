Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Fıstıklardaki doğal protein ve yağlar, kanser gibi meme hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu, Meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma ile desteklenmiştir. Günlük olarak fıstık ezmesi yemenin vücudunuz ve özellikle göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Yani, eğer alerjiniz yoksa, öğünlerinize fıstık ezmesini muhakkak ekleyin.

KİLO ALIMINI ENGELLER

Fıstık ezmesinin, çok yağlı olduğu düşünüldüğü için birçok diyet planından haksız yere çıkarıldığı ortaya çıktı. Ancak bunun aksine, fıstık ezmesi protein, lif ve beslenme için harika bir kaynaktır. Kan şekeri seviyelerini değiştirmez ve vücudunuza sağlıklı elementler sağlar. Haftada iki kez iki yemek kaşığı tüketmek, kilo alımında azalmaya neden olabilir.