Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

Kilo kaybı, meme kanseri önleme, uykusuzluk azaltma ve çok daha fazlası ile ezmesi, vücutta birçok olumlu değişikliği teşvik edebilen doğal bir hazinedir! Vücudunuzun istediği kadar yararlı vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve elementlerle doludur. Enerji deposu olan , çok sayıda vitamin ve mineraller barındırır. İçerisinde B6 vitamini ve bol miktarda potasyum bulunur. Peki fıstık ezmesinin faydaları nelerdir? Fıstık ezmesi sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte leziz fıstık ezmesinin mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 12:17
Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

Kilo kaybı, meme kanseri önleme, uykusuzluk azaltma ve çok daha fazlası ile ezmesi, vücutta birçok olumlu değişikliği teşvik edebilen doğal bir hazinedir! Vücudunuzun istediği kadar yararlı vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve elementlerle doludur. Enerji deposu olan , çok sayıda vitamin ve mineraller barındırır. İçerisinde B6 vitamini ve bol miktarda potasyum bulunur. Peki fıstık ezmesinin faydaları nelerdir? Fıstık ezmesi sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte leziz fıstık ezmesinin mucizevi faydaları...

Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Fıstıklardaki doğal protein ve yağlar, kanser gibi meme hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu, Meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma ile desteklenmiştir. Günlük olarak ezmesi yemenin vücudunuz ve özellikle göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Yani, eğer alerjiniz yoksa, öğünlerinize fıstık ezmesini muhakkak ekleyin.

KİLO ALIMINI ENGELLER

Fıstık ezmesinin, çok yağlı olduğu düşünüldüğü için birçok diyet planından haksız yere çıkarıldığı ortaya çıktı. Ancak bunun aksine, protein, lif ve beslenme için harika bir kaynaktır. Kan şekeri seviyelerini değiştirmez ve vücudunuza sağlıklı elementler sağlar. Haftada iki kez iki yemek kaşığı tüketmek, kilo alımında azalmaya neden olabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

STRESİ ÖNLER

Stres hormonu, kortizol seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olabilecek beta-sitosterol adı verilen bir bitki sterol içerir. Sağlıklı yağların, antioksidanların, demir, magnezyum, kalsiyum ve C vitamininin eksikliğini telafi etmenize yardımcı olur, bu da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca, yanında en sevdiğiniz atıştırmalıkla birlikte, ruh haliniz üzerinde daha iyi bir etkiye sahip olacaktır.

Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

BEYİN AKTİVİTESİNİ HIZLANDIRIR VE HAFIZAYI DESTEKLER

Yer fıstığının içindeki E vitamini, çinko, magnezyum ve niasin beyin aktivitesini destekler. E vitamini, özellikle yaşlı insanlar için belleği artırabilir. Alzheimer hastalığının ılımlı hale gelmesine yardımcı olduğu bile bulunmuştur. Yani, bir kavanoz ezmesi sevgili anneanne, babaanne ve dedeleriniz için iyi bir atıştırmalık olabilir!

Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

KASLARI GÜÇLENDİRİR

ezmesi, harika bir egzersiz öncesi ve sonrası besinidir. İçindeki yağ ve karbonhidratları ile sizi tüm egzersiz seansı boyunca yeterli enerjiyle dolduracaktır. Ayrıca kas sağlığının iyileşmesinde anahtar rol oynayan potasyum açısından da zengindir. Dahası, ağrıyan kaslara ve kramplara sahip olmanızı engelleyebilir, böylece egzersiziniz adeta bir zevke dönüşecektir!

Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

TANSİYONU DENGEDE TUTAR

Potasyumun bir diğer harika özelliği ise, basıncı düşürebilir. Bu etki, fıstıkların zengin olduğu bir başka element olan magnezyum ile desteklenir. Ancak bunun için, ezmesinin tuzsuzunu tercih etmeniz gerekir.

Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

ezmesinin bir başka şaşırtıcı özelliği ise, diyabet riskini azaltmasıdır. Evet, yer fıstığı çok fazla yağ içerir, ancak bunlar doymamış yağlardır ve sizin için sağlıklıdırlar. Glikoz ve insülin dengesini iyileştirebilirler. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda, konuyla ilgili şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Çalışmalara göre, düzenli olarak tüketen kadınların, hiç yemeyenlere kıyasla %21 azalmış diyabet riskine sahip olduğu ortaya çıktı.

BİZE ULAŞIN