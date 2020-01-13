Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden! İşte fıstık ezmesinin mucizevi faydaları

Kilo kaybı, meme kanseri önleme, uykusuzluk azaltma ve çok daha fazlası ile fıstık ezmesi, vücutta birçok olumlu değişikliği teşvik edebilen doğal bir hazinedir! Vücudunuzun istediği kadar yararlı vitaminler, mineraller, sağlıklı yağlar ve elementlerle doludur. Enerji deposu olan fıstık ezmesi, çok sayıda vitamin ve mineraller barındırır. İçerisinde B6 vitamini ve bol miktarda potasyum bulunur. Peki fıstık ezmesinin faydaları nelerdir? Fıstık ezmesi sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte leziz fıstık ezmesinin mucizevi faydaları...