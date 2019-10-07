Günde 4 kayısı tüketirseniz vücuda etkisi inanılmaz! İşte kayısının mucizevi faydaları

Yaz meyveleri içerisinde turuncu-sarı rengiyle öne çıkan kayısı vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra zengin posa içeriğiyle de karşımıza çıkıyor. İçeriğindeki A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor kayısıyı sağlık açısından önde gelen besinlerden biri kılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz "Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. Kayısı için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında" diyor. Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kayısının 8 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte kayısının faydaları...