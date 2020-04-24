Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi inanılmaz! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

Günlük hayatta tükettiğimiz besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık verirler. Sevilen bir besin olan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı bulunuyor. Peki hurmanın faydaları nelerdir? Günde 3 hurma yersek sağlığımıza ne gibi faydaları bulunur? İşte hurmanın faydaları ve vücudumuza etkileri...