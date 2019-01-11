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Halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler!

Halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler!

Halsizlik, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji halidir. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...

Giriş Tarihi: 11.01.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





