Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yu yutarsanız ne olur?

Giriş Tarihi: 12.07.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 17:16
  • 1
  • 5
yu yutarsanız ne olur?
Havuz suyu yutarsanız ne olur?

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, halka açık larda özellikle ları bekleyen lere karşı uyardı.

Dr. Buyrukçu, "Yutulan havuz yu tifodan kolibasiliye, dizanterinden criprosporidyum ve shigellaye kadar sayısız mikrobun vücuda girmesine neden olabilir" açıklamasında bulundu.

  • 2
  • 5
yu yutarsanız ne olur?
Havuz suyu yutarsanız ne olur?

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, halka açık larda özellikle ları bekleyen lere karşı anne-babaları uyardı.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte havuzlara akın edenleri boğulma riski dışında çeşitli hastalıkların beklediğini söyleyen Dr. Buyrukçu, "Steril olmayan havuzlar tehlike saçmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 5
yu yutarsanız ne olur?
Havuz suyu yutarsanız ne olur?

a girenlerin hijyen kurallarına uymaması sonucu klorlu da olsa mikropların, hastalıkların bulaşması engellenememektedir.

Bu durum özellikle ların sağlığını tehdit etmekte; ishal, idrar yolu enfeksiyonu, kulak, burun, boğaz veya göz enfeksiyonu, cilt hastalıkları bu dönemde en sık görülen hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

  • 4
  • 5
yu yutarsanız ne olur?
Havuz suyu yutarsanız ne olur?

HAVUZ SUYU YUTULURSA...

Dr. Buğra Buyrukçu; a giren ları bakteri, virüs ve mantarlara karşı korumak için alınacak tedbirleri de sıraladı. Dr. Buyrukçu, şunları söyledi: "Havuza mutlaka duş alındıktan sonra girilmeli, havuzdan sonra da temiz ve sabun ile banyo yapılmalıdır. Çocuklara, havuz suyunu yutmamaları gerektiği çok iyi anlatılmalıdır.


Zira yutulan havuz suyu tifodan kolibasiliye, dizanterinden criprosporidyum ve shigellaye kadar sayısız mikrobun vücuda girmesine neden olabilir.

Yine çocuğın vücudunda kesik, sıyrık veya yara varsa, havuza sokulmamalıdır. Alınacak en temel tedbir ise temiz olduğundan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle girmemektir."

  • 5
  • 5
yu yutarsanız ne olur?
Havuz suyu yutarsanız ne olur?

Dr. Buğra Buyrukçu, dan bakteri veya virüs bulaşması sonucu görülen hastalık belirtisi ve tedaviye ilişkin de şu bilgileri verdi: "Sindirim sisteminde başlayan enfeksiyonlar sonucu genelde ta karın ağrısı, ishal, kusma ve hafif ateş görülür.


Bol sıvı tüketimi ve diyet ile hastalığa müdahale edilmeli, ilerlemesi durumunda ise hekime başvurulmalıdır.

Yine havuz kaynaklı kulak ve göz enfeksiyonu ve mantar hastalıklarına karşı da mutlaka tıbbi destek alınmalıdır…"

BİZE ULAŞIN