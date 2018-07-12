Havuz suyu yutarsanız ne olur?

HAVUZ SUYU YUTULURSA...

Dr. Buğra Buyrukçu; havuza giren çocukları bakteri, virüs ve mantarlara karşı korumak için alınacak tedbirleri de sıraladı. Dr. Buyrukçu, şunları söyledi: "Havuza mutlaka duş alındıktan sonra girilmeli, havuzdan sonra da temiz su ve sabun ile banyo yapılmalıdır. Çocuklara, havuz suyunu yutmamaları gerektiği çok iyi anlatılmalıdır.



Zira yutulan havuz suyu tifodan kolibasiliye, dizanterinden criprosporidyum ve shigellaye kadar sayısız mikrobun vücuda girmesine neden olabilir.

Yine çocuğın vücudunda kesik, sıyrık veya yara varsa, havuza sokulmamalıdır. Alınacak en temel tedbir ise temiz olduğundan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle girmemektir."