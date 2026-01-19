Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Hiç kimse bilmiyor: Yürüyüşünüzdeki bu küçük detay demansın ilk işareti olabilir!
Giriş Tarihi: 19.01.2026 10:18

Demans denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak unutkanlık gelir. Ancak uzmanlar, hastalığın erken döneminde ortaya çıkan bazı belirtilerin hafıza ile değil, günlük alışkanlıklardaki küçük değişimlerle kendini gösterebileceğine dikkat çekiyor. Son araştırmalar ve uzman görüşlerine göre, yürüyüş sırasında fark edilen küçük ama sürekli değişiklikler, demansın ilk sinyallerinden biri olabilir.

Uzmanlara göre, demansın daha az bilinen uyarı işaretlerinden biri yürüme alışkanlıklarında görülen değişiklikler olabilir.

Demans; beyin fonksiyonlarının zamanla bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir sendromdur ve genellikle hafıza sorunları ile davranış değişiklikleri ile tanınır. Ancak bazı belirtiler zihinsel değil, fiziksel şekilde de kendini gösterebilir.

YÜRÜYÜŞ DAVRANIŞI ÖNEMLİ BİR İPUCU OLABİLİR

Uzmanlara göre, demans hastası bazı kişiler sık sık dolaşma eğilimi gösterebilir.

Bu durum kişinin kendi evi içinde sorun yaratmayabilir; ancak tek başına dışarı çıkması ya da yönünü kaybetmesi halinde tehlikeli bir hal alabilir.

Uzmanlar konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: "Yürüyüş yapmak faydalı bir egzersizdir ve stresi, can sıkıntısını azaltabilir.

Ancak demansı olan bir kişi evin içinde sürekli dolaşabilir ya da gündüz veya gece evden çıkabilir. Bu davranış genellikle 'demansta amaçsız dolaşma' olarak adlandırılır."

Ancak uzmanlar bu tanımın her zaman doğru olmadığını vurguluyor: "Bu ifade yanıltıcı olabilir; çünkü kişinin aslında çoğu zaman bir nedeni ya da amacı vardır. Yani kişi amaçsız yürümüyor olabilir."

YÜRÜME ALIŞKANLIĞINDAKİ DEĞİŞİM BİR İHTİYACA İŞARET EDEBİLİR

Uzmanlar, yürüyüş biçimindeki değişimin, karşılanmayan bir ihtiyacın göstergesi olabileceğini söylüyor.

"Yürüme bir sorun haline gelebilir; özellikle kişi hafıza problemi yaşıyorsa ya da eve dönüş yolunu bulamıyorsa dikkat edilmelidir. Yürüyüş davranışındaki değişiklik, kişinin bir ihtiyacının karşılanmadığını gösterebilir."

Bu nedenle demans hastasına bakım veren kişilerin, bu davranışın arkasındaki sebebi anlamaya çalışması büyük önem taşıyor.

"Kişinin neden dolaştığını anlamak zor olabilir. Ancak bu nedenleri keşfetmek, hem ihtiyaçlarını karşılamaya hem de güvenli ve bağımsız kalmasına yardımcı olabilir."

NEDEN YÜRÜYÜŞ DAVRANIŞI ARTABİLİR?

Uzmanlara göre bu durumun arkasında şu nedenler yer alabilir:

  • Zaman kavramında karışıklık
  • Ağrı veya fiziksel rahatsızlık
  • Huzursuzluk, kaygı ve ajitasyon
  • Can sıkıntısı
  • Yetersiz fiziksel aktivite
  • Eski alışkanlıkların sürdürülmesi
  • Geçmişten bir kişiyi ya da eşyayı arama isteği
  • Kaybolmuş hissetme
Ayrıca uzmanlar, demans hastalarının bir yere gitmek amacıyla yola çıkıp kısa süre sonra nereye gittiklerini veya hangi yolu izlemeleri gerektiğini unutabildiklerini belirtiyor.

Bazı kişiler ise bir eşyayı kaybettiklerini düşünüp onu aramak için yürümeye başlayabiliyor.

UZMAN UYARISI

Eğer siz ya da bir yakınınız demans belirtileri gösteriyorsa, mutlaka bir doktora başvurulması gerektiği vurgulanıyor.