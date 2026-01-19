Haberler
Hiç kimse bilmiyor: Yürüyüşünüzdeki bu küçük detay demansın ilk işareti olabilir!
Demans denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak unutkanlık gelir. Ancak uzmanlar, hastalığın erken döneminde ortaya çıkan bazı belirtilerin hafıza ile değil, günlük alışkanlıklardaki küçük değişimlerle kendini gösterebileceğine dikkat çekiyor. Son araştırmalar ve uzman görüşlerine göre, yürüyüş sırasında fark edilen küçük ama sürekli değişiklikler, demansın ilk sinyallerinden biri olabilir.