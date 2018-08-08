Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

Kilo verme yolculuğunun ardındaki duygusal hikayeyi paylaşan Felicia Keathley, yıllar önce cinsel saldırıya uğradığını duyurdu. Yıllarca yaşadıklarını bir sır gibi saklayan Keathley, sürekli yemek yemeye başladı. 136 kilo ağırlığına kadar ulaşan Felicia Keathley, geçen yıl mayıs ayında hayatını değiştirme kararı aldı. İşe öncelikle kilo vererek başlayan genç kadın, 'Kilomun üstesinden geldim ama aslında mental sorunlarımın üstesinden geldim' dedi Bir kadın, kilo verme yolculuğunun ardındaki duygusal hikayeyi paylaştı. California'da yaşayan 22 yaşındaki Felicia Keathley, son 14 ayda yaklaşık 60 kilo verdi. Geçen yıl mayıs ayında kilo vermeye başlayan Keathley, 136 kilo ağırlığındaydı, şimdi ise 76 kilo ve inanılmaz görüntüsüyle hiç olmadığı kadar mutlu...