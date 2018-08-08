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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

Giriş Tarihi: 08.08.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 09:42
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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor
Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

yolculuğunun ardındaki duygusal hikayeyi paylaşan Felicia Keathley, yıllar önce cinsel saldırıya uğradığını duyurdu.

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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor
Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

Yıllarca yaşadıklarını bir sır gibi saklayan Keathley, sürekli yemek yemeye başladı.

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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor
Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

136 kilo ağırlığına kadar ulaşan Felicia Keathley, geçen yıl mayıs ayında hayatını değiştirme kararı aldı.

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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor
Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

İşe öncelikle kilo vererek başlayan genç kadın, "Kilomun üstesinden geldim ama aslında mental sorunlarımın üstesinden geldim" dedi

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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor
Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

Bir kadın, yolculuğunun ardındaki duygusal hikayeyi paylaştı.

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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor
Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

California'da yaşayan 22 yaşındaki Felicia Keathley, son 14 ayda yaklaşık 60 kilo verdi.

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Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor
Hırs yaptı 60 kilo verdi! Şimdi görenler tanıyamıyor

Geçen yıl mayıs ayında ye başlayan Keathley, 136 kilo ağırlığındaydı, şimdi ise 76 kilo ve inanılmaz görüntüsüyle hiç olmadığı kadar mutlu...

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