Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili !

Açık büfede kendini kaybedenler için tatilde alınan kilolarından hızlıca kurtulmak isteyenlere etkili yöntemlerinden biri olan mucize iki besinden faydalanan diyetini sizin için derledik. Bu sıralar fit bir vücuda sahip olmak için başvurulan en popüler diyetlerden biri de . Hurma süt diyeti daha önce bahsettiğimiz başarılı sonuçlar elde edilebilen hurma yoğurt diyetine alternatif olabilecek bir diyet. Hurma süt diyetinin hurma yoğurt diyetinden farklı olarak ızgara balık ve ızgara tavuk la beraber tüketilmesidir. Hurma süt diyeti ile nasıl zayıflanır? Hurma süt diyeti nasıl uygulanır? Hurma süt diyetini kimler yapabilir? İşte etkili bir olan hurma süt diyeti ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.08.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 14:42
Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

Açık büfede kendini kaybedenler için tatilde alınan kilolarından hızlıca kurtulmak isteyenlere etkili yöntemlerinden biri olan mucize iki besinden faydalanan diyetini sizin için derledik. Bu sıralar fit bir vücuda sahip olmak için başvurulan en popüler diyetlerden biri de . Hurma süt diyeti daha önce bahsettiğimiz başarılı sonuçlar elde edilebilen hurma yoğurt diyetine alternatif olabilecek bir diyet. Hurma süt diyetinin hurma yoğurt diyetinden farklı olarak ızgara balık ve ızgara tavuk la beraber tüketilmesidir. Hurma süt diyeti ile nasıl zayıflanır? Hurma süt diyeti nasıl uygulanır? Hurma süt diyetini kimler yapabilir? İşte etkili bir olan hurma süt diyeti ile ilgili merak edilenler...

Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

Hurma yoğurt diyetinin alternatifi olan ile 15 günde 7 kilo verip zayıflamak mümkün. sadece bu iki yiyecekten ibaretken diyetinde ızgara tavuk ve ızgara balık da var. İşte hurma süt diyeti;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurmayoğurt diyeti öne çıkıyor. Bu diyette hurma yoğurt ve su dışında herşey yasak. Haliyle bir çok kişi için bu diyet sert geliyor. Haftada 7 kilo yerine 15 günde 7 kilo vermeye razıysanız size önerimiz olacak. Bu diyette balık, tavuk ve hatta bir kaç dilim ekmek bile var.

Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

HURMA SÜT DİYETİ MENÜSÜ:

Birinci haftada kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt içeceksiniz. Öğlen 1 bardak yoğurt, 7 hurma, çeyrek ekmek, ızgara balık ve yağsız salata yiyeceksiniz. Akşam 7 hurma, 1 bardak süt, bir kaç yaprak marul. İki saat sonra da 1 portakal yiyebilirsiniz.

Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

HURMA - SÜT DİYETİ:
İkinci haftada menü biraz değişiyor. Kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt var.

Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

Öğle yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, tavuk göğsü, sebze çorbası, çeyrek ekmek.

Hurma süt diyeti ile 15 günde yağdan zayıflayın! İşte kalıcı kilo verdiren en etkili yöntem!

Akşam yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 2 dilim tost ekmeği, 3 yemek kaşığı da soya tükeceksiniz.

BİZE ULAŞIN