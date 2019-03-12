İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

Bilim dünyasının yıllardır sırlarını çözmekle bitiremediği, her gün yeni özelliklerini keşfettiği beynimiz, buna karşın hala bilinmeyenlerle dolu, en gizemli, en komplike organımız. Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, beynimizin, kafatasından çıkarılıp girinti ve çıkıntıları düzleştirildiğinde dört tane A4 kağıdı kadar yer kapladığını belirtirken, 'beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımız' bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, 11-17 Mart Beyin Farkındalık Haftası kapsamında beynin 9 gizemini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.