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vücudunun en gizemli organı: !

Bilim dünyasının yıllardır sırlarını çözmekle bitiremediği, her gün yeni özelliklerini keşfettiği beynimiz, buna karşın hala bilinmeyenlerle dolu, en gizemli, en komplike organımız. Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, beynimizin, kafatasından çıkarılıp girinti ve çıkıntıları düzleştirildiğinde dört tane A4 kağıdı kadar yer kapladığını belirtirken, 'beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımız' bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, 11-17 Mart Farkındalık Haftası kapsamında beynin 9 gizemini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 10:46
İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

Bilim dünyasının yıllardır sırlarını çözmekle bitiremediği, her gün yeni özelliklerini keşfettiği beynimiz, buna karşın hala bilinmeyenlerle dolu, en gizemli, en komplike organımız. Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, beynimizin, kafatasından çıkarılıp girinti ve çıkıntıları düzleştirildiğinde dört tane A4 kağıdı kadar yer kapladığını belirtirken, 'beynimizin sadece yüzde 10'unu kullandığımız' bilgisinin gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, 11-17 Mart Farkındalık Haftası kapsamında beynin 9 gizemini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

VÜCUT AĞIRLIĞIMIZIN SADECE YÜZDE 2'SİNİ OLUŞTURUYOR

Vücut ağırlığımızın sadece yüzde 2'sini oluşturan, yaklaşık 1300-1400 gram olan beynin yüzde 69-85'ini su oluşturuyor. Beynimiz vücudumuzda kapladığı yerin aksine tüm enerjimizin yüzde 20'sini harcıyor. Ancak beynin büyüklüğünün zeka ile direkt orantısı yok gibi görünüyor. (Albert Einstein'ın beyni 1230 gramdı).

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İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

beyninde yaklaşık 86 milyar sinir hücresi ve bu hücreler arasında yüzlerce trilyon bağlantı bulunuyor. Bu hücrelerin yoğunluğu, bağlantıları ve beyindeki kıvrımların miktarı daha önemli. Kıvrımlar ne kadar fazla ise o kadar iyi. (Maymun ve yunusların kıvrımları çok belirginken farelerin yüzeyi düz)

İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

BEYİN GELİŞİMİ ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Beynimizin gelişiminin en hızlı olduğu dönem bebeklik dönemi! Gebelik sırasında annede depresyon ve aşırı stres bebeğin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor, tam tersi iyi beslenme ve meditasyon olumlu etki yapıyor.

İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

Beynin ana bağlantıları doğumda hazır oluyor, ilk 1-2 yılda sinir kılıflarının gelişmesinin ardından yürüme, konuşma vb fonksiyonlar da gerçekleşiyor. kapasitesi 20'li yaşlarda pik yapıyor, 25 yaşından itibaren beynin bazı bölümleri küçülmeye başlıyor ancak hayat boyu beyin değişmeye devam ediyor, yeni hücreler ekleniyor. Kelime hazinesi 70'li yaşlara kadar korunabiliyor.

İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Bu farklılık doğum öncesi başlıyor ve yaşlılık dönemine dek bu gerçek değişmiyor. Kadın beyni ile erkek beyni birbirinden farklı. Erkeklerde ağırlığı kadınlara göre yaklaşık 100 gram daha fazla.

İnsan vücudunun en gizemli organı: Beyin!

Ağırlığın yanı sıra fonksiyonel olarak da fark var. Örneğin kadınlarda hafıza ve sosyal tanıma becerileri, dil yetenekleri daha üstünken, erkeklerde motor (hareket) ve uzaysal algılama özellikleri daha gelişmiş.

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