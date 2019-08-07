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Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

yaparken lütfen kendinizi zorlamayın sofradan lüzumsuz aşırı dolmuş bir mide ile kalkmayın. Beden aklınızı kullanıyorsanız kahvaltı sonrası asla rahatsızlık hissetmiyor olmanız gerekir. Eğer kahvaltıdan sonra sofradan kalktığınızda rahatsızlık hissediyorsanız, bir yerde yanlış yapıyorsunuz demektir.

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinin başında geliyor. Bazı besinlerin de mutlaka sofralarımızda yer alması gerekiyor. Bu besinleri Dr. anlattı.

İşte kahvaltıda olmazsa olmaz 8 ...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 09:06
Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

1- KARBONHİDRAT : Kahvaltınızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı. Fakat bunu daha çok tam tahıllı bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak veya çok seviyorsanız yarım simit ile almanızda yarar var.

Eğer bal ve reçel tercih ederseniz çok aşırı şeker yüklendiğinizden dolayı sindirim sisteminizi tembelliğe devam ettirirsiniz. Amacımız sindirim sisteminizi güçlendirmek ve yediğiniz her gıdayı sindirebilecek vaziyete getirmektir.

Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

2- SÜT ÜRÜNLERİ: Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine de ihtiyaç vardır.

Peynir miktarı kişinin ihtiyacına göre ve zevkine göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle miktara ve çeşide bağlı kalmaksızın sizin için önemli olanın bir çeşit peynirin de sofranızda yerini almasıdır.

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Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

3- ZEYTİN: Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir. Hatta kişinin zaman içerisinde isteğine bağlı da değişebilir. Fakat benim önerim her masasında mutlaka olması gereken bir yiyecek maddesidir.

Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

4-YUMURTA: Yumurta da yine olmazsa olmazlarımız arasında yer alır. Eğer göbek ve basenlerimizden kurtulmak istiyorsak öncelikle bedenimizin yapısının sağlamlaşması gerekir. Bu nedenle beden yapı taşı olan protein önemlidir. Yumurta ise sofranızdaki en önemli protein kaynaklarından birisidir.

Yumurtayı ister rafadan ister haşlama isterseniz de yağda kızartma olarak yapabilirsiniz. Çok çeşitli şekilde yumurtayı tüketebilirsiniz. Omlet yapmanızdan tutun da menemen dahi yapabilirsiniz. Hatta çılbır gibi çok farklı pişirme yöntemlerini de kullanarak farklı bir tat yakalayabilirsiniz.

Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

5-KURU KAYISI : Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz. Eğer kabızlık gibi bir probleminiz varsa bu saydıklarımdan her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz. Fakat kabızlık probleminiz yoksa 2-3 günde bir yeseniz de olur.

Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

6-YEŞİLLİK : Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir. Unutmayın yeşil sebzelerde de bitkisel proteinler ve karbonhidrat kaynağı da vardır. Kahvaltımızı ne kadar çeşitlendirirsek hem hazmını kolaylaştırır hem de daha çeşitli maddeleri almış olmamızdan dolayı bedenin kendisini yapılandırmasını kolaylaştırmış oluruz.

Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

7-MEYVE : Mevsim Meyveleri kahvaltının bir bakıma olmaz ise olmazlarından birisidir. Her türlü mevsim meyvesini iyice yıkadıktan sonra kabukları ile birlikte yememizde hiçbir sakınca yoktur. Meyveler vitamin ve mineral deposu olarak anılsa da içerdikleri yüksek oranda lif ile sindirim işlevini de rahatlatırlar.

Bu nedenle masamızda az da olsa meyveye yer açmamız sağlıklı beslenmemiz açısından önemlidir. Zaten bir avuç dolusu meyveden daha çok yememenizi de tavsiye ediyorum.

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