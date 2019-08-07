Kahvaltıda mutlaka tüketilmesi gereken besinler!

Kahvaltı yaparken lütfen kendinizi zorlamayın sofradan lüzumsuz aşırı dolmuş bir mide ile kalkmayın. Beden aklınızı kullanıyorsanız kahvaltı sonrası asla rahatsızlık hissetmiyor olmanız gerekir. Eğer kahvaltıdan sonra sofradan kalktığınızda rahatsızlık hissediyorsanız, bir yerde yanlış yapıyorsunuz demektir.
Kahvaltı günün en önemli öğünlerinin başında geliyor. Bazı besinlerin de mutlaka sofralarımızda yer alması gerekiyor. Bu besinleri Dr. Fevzi Özgönül anlattı.
İşte kahvaltıda olmazsa olmaz 8 besin...