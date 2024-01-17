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Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 09:32

Kahvenin yararlarını ikiye katlıyor! İçine eklediğinizde faydası katbekat artıyor

Çayla birlikte oldukça yaygın olarak tüketilen kahve, içeriğindeki kafein sayesinde bizi canlı tutan ve enerji sağlayan bir içecektir. Birçok insan, güne başlamadan önce kahve içmeden kendini enerjik hissetmez. Ancak, bazı kişiler ise kahvaltıdan önce kahve içmenin önemli olduğuna inanmaktadır. Bu makalede, kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için ne zaman ve ne kadar tüketilmesi gerektiği konusundaki bilgileri paylaşıyoruz.

Kahvenin yararlarını ikiye katlıyor! İçine eklediğinizde faydası katbekat artıyor

Birçok insan, uyanır uyanmaz hemen bir fincan kahve içmeyi alışkanlık haline getirir.

Kahvenin yararlarını ikiye katlıyor! İçine eklediğinizde faydası katbekat artıyor

Bazı durumlarda, bu miktar birkaç fincana kadar artabilir.

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Kahvenin yararlarını ikiye katlıyor! İçine eklediğinizde faydası katbekat artıyor

Aynı zamanda, uyanma anında en yüksek seviyede salgılanan stres hormonu olan kortizol, hemen kahve içmenin enerji verici etkisini azaltabileceği bilinmektedir.

Kahvenin yararlarını ikiye katlıyor! İçine eklediğinizde faydası katbekat artıyor

Kortizol, uyanıklığı ve odaklanmayı artırabilen bir hormondur.

Kahvenin yararlarını ikiye katlıyor! İçine eklediğinizde faydası katbekat artıyor

Ayrıca, kortizol bağışıklık sistemini ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.

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