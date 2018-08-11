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na uyarısı!

Giriş Tarihi: 11.08.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 23:40
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na uyarısı!
Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu, "Oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. kalp krizi için bir uyarandır. Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar" dedi

Mevsim yaz olunca soğuk su tercih ediliyor ama Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu, "Biz oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır. Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar" dedi.

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na uyarısı!
Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

kalp krizi veya felç geçirmiş, kalp ameliyatı olmuş, damarlarında daralma ya da yüksek tansiyonu olan hastaların sıcak havalarda, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde sokağa çıkmaması gerekktiğini söyleyen Dr. Abbaosoğlu, "Mecburen dışarıda olacaksa gölgede kalmaya dikkat etsin. Bu hasta grubu için sıcak oldukça tehlikelidir.

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na uyarısı!
Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

Sıcakta terler, su ve tuz kaybederiz. Tuz kaybı tansiyonu yükseltir. Yükselen tansiyon beyindeki damarlarda basıncı ve yeniden felç geçirme riskini arttırır. Biz bu hastalara dışarıda şemsiye ya da şapka kullanmalarını öneriyoruz. Bol su içmeli ve serin yerlerde kalmalılar" dedi.

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na uyarısı!
Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

Bu hastaların mutlaka su içmesi gerektiğini ifade eden Abbasoğlu, "Çay, meyve suyu, ayran, limonatalar yaz günlerinde çok içiliyor. Ama bizim asıl önerimiz sudur. Mevsim yaz olunca tercih ediliyor ama biz hastalarımıza oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır.

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na uyarısı!
Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar. Bu duş yarım saate kadar sürebilir.

Duş alırken özellikle bacaklarına, aşağıdan yukarıya doğru masaj yapsınlar. Sabunlu bir lifle bacaklarını aşağıdan yukarıya doğru ova bilirler. Özellikle ayak tabanlarına ve parmak aralarına bastırarak masaj yapsınlar" dedi.

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na uyarısı!
Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

"Gözlerde kararma, baş-omuz-kol ağrısı, bacaklarda güçsüzlük, halsizlik belirtileri için oldukça önemlidir" diyen Abbasoğlu, şunları söyledi: "Bunlar büyük sinyallerdir. Bu belirtiler varsa hastalar önce serin bir yere geçip su içerek istirahat etmelidir. Şikayetlerin durumuna göre doktorlarını haberdar etme ya da hastaneye gitmek de gerekebilir. Sıcak havada sıcak ve gaz yapan yemeklere dikkat edilmelidir.

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na uyarısı!
Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

Bu mevsimde ağır, gaz yapan yemeklerden uzak durmak, kızartılmış yiyecekler yerine haşlanmış ya da fırında pişmiş ve soğuk yenen yemekleri tercih etmek önemlidir. nın kullandığı bazı ilaçlar da gaz yapar.

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