Kalp hastalarına soğuk su uyarısı!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu, "Oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır. Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar" dedi

Mevsim yaz olunca soğuk su tercih ediliyor ama Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer Abbasoğlu, "Biz oda sıcaklığındaki suyu öneriyoruz. Soğuk su kalp krizi için bir uyarandır. Uzak durmak lazım. Hastalar bol bol su içsinler ve gün içinde bir bazen iki kere ılık suyla duş alsınlar" dedi.