Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

türleri ve türlerinin en önemli belirtileri

İnsan vücudunda ihtiyaca göre yürütülen yapım/yıkım döngüsünden sürekli olarak milyarlarca geçer. İşte bu hücrelerden bazıları "hücre içi kontrol merkezi"nin komutlarından kaçabilir. Komuttan kaçan hücrelerin bulundukları çevrenin etkileri ile değişime uğramaları, sayısal olarak kontrolsüz artmaları ve büyümeleri adını verdiğimiz hastalığın biyolojik olarak hazırlayıcısıdır. , bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalmasıyla gelişen kötü huylu tümörlere ve urlara denir. Kanserin 100'den fazla türü vardır. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 09:53
Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

İnsan vücudunda ihtiyaca göre yürütülen yapım/yıkım döngüsünden sürekli olarak milyarlarca geçer. İşte bu hücrelerden bazıları "hücre içi kontrol merkezi"nin komutlarından kaçabilir. Komuttan kaçan hücrelerin bulundukları çevrenin etkileri ile değişime uğramaları, sayısal olarak kontrolsüz artmaları ve büyümeleri adını verdiğimiz hastalığın biyolojik olarak hazırlayıcısıdır. , bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalmasıyla gelişen kötü huylu tümörlere ve urlara denir. Kanserin 100'den fazla türü vardır. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...

Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

YUMURTALIK (OVER) KANSERİ

Belirtileri

-İnatçı kasık ve karın ağrısı
-Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik gelip geçici şişkinlik değil
-Yeme güçlüğü ve çabuk doyma
-Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

MULTİPL MİYELOM KANSERİ

Belirtileri

-Kemik ağrısı, özellikle kaburga ve sırt ağrısı,
-Kolay kemik kırığı oluşması,
-Nedeni bilinmeyen ateş veya sık enfeksiyon geçirme,
-Kolay morarma ve kanama,
-Nefes darlığı,
-Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük,
-Aşırı yorgunluk.

Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ

Belirtileri:

Baş ve boyunun herhangi bir kesiminde şişlik (genellikle ağrısız ve gittikçe büyüyen tarzda), ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar, ağızda uyuşukluk hissi, çiğnemede ve yutkunmada güçlük, devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik, nefes alma güçlüğü, devam eden burun tıkanıklığı veya burun kanaması, göz çevresinde şişlik veya çift görme, devam eden kulak ağrıları, kulak çınlaması veya işitme güçlüğü ve boyunda şişlik olabilir.

Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

MİDE KANSERİ

Belirtileri:

Mide tümörlerinin tipi ne olursa olsun klinik özellikleri ve tanısal açıdan benzerlik gösterirler. Mide kanseri genellikle sinsi seyirli bir hastalıktır. Genellikle oldukça geç belirti verir ve belirtiler hastalığa özgü değildir. Karında mide bölgesinde belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi en sık başlangıç belirtidir. Hastalığın ileri evrelerinde en sık belirtiler kilo kaybı ve karın ağrısıdır. İştahsızlık, halsizlik, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, midede dolgunluk ve şişkinlik hissi diğer belirtilerdir. Kan tükürme sık rastlanan belirti değildir fakat gizli kanama sıktır. Hastaların bir kısmı karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi veya sarılık gibi ilerlemiş hastalık bulguları ile karşımıza çıkarlar. İleri evrelerde sol köprücük kemiği üstü lenf bezi büyümesi ele gelebilir. Bu belirtiler çoğunlukla dışı nedenlere bağlıdır. Ülser, gastrit ve infeksiyon gibi diğer problemleri aynı belirtilere sebep olabilir. Bu tür şikayetleriniz varsa bir doktor yardımı almalısınız.

Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

SERVİKS KANSERİ (RAHİM AĞZI KANSERİ)

Belirtileri:

Vajinal kanama Beklenmeyen anormal vajinal akıntı Pelvik ağrı Cinsel ilişki sırasında ağrı veya lekelenme Bu belirti ve bulgular serviks kanseri dışında başka hastalıklarında belirtisi olabilir. Doktorunuz hastalığı teşhis edebilmek için size çeşitli testler uygulayacaktır.

Kanser türleri ve kanser türlerinin en önemli belirtileri

SAFRA YOLU KANSERİ

Belirtiler

Karakteristik erken bulgu söz konusu değildir. Epigastrik rahatsızlık (dispepsi), ağrı, iştahsızlık, kilo kaybı ve tıkanma sarılığına bağlı kaşıntı hastalığın ilerleyen dönemlerinde gelişmektedir. Tümör kanalın distalinde yerleşmiş ise safra kesesi palpe edilebilir. Hastaların büyük kısmı tanı konulduktan 3 ile 6 ay sonra ölmektedirler. Ölüm safra yollarının tıkanması ve kolanjit sonrası karaciğer yetersizliğinden olmaktadır.

BİZE ULAŞIN