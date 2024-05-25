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Haberler Galeri Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:54

Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Kanserin ilk belirtisi aslında teşhisten uzun zaman önce ortaya çıkıyor. Uzmanlar, genellikle soğuk algınlığı veya alerji sanılarak ihmal edildiğini bu nedenle erken evrede teşhisin zorlaştığını belirtiyor. Kanser, ilk belirtisini gösterdiğinde teşhis edildiğinde iyileşme şansı yükseliyor. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir? İşte ihmal edilmemesi gereken kanser belirtileri...

Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, diğer kanser türlerine göre daha sık görülür. Aynı zamanda diğer kanser türlerine göre ölüm oranı daha yüksektir. Akciğer kanserine yakalananların %80'inin sigara kullandığı görülmüştür.

Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

İhmal edildiğinde ölümcül olabilen akciğer kanseri, vücutta oluşmaya başladığı andan itibaren belli sinyaller veriyor. Bu sinyaller, çoğunlukla soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılıyor. Peki, akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir?

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Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Erken evrede tespit edilmediğinde hızla yayılma gösteren akciğer kanseri, eğer akciğerde oluştuysa birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradıysa ikincil kanser türü adını alıyor.

Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor. Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.

Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...

AKCİĞER KANSERİNİN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinin başında şiddetli öksürük yer alıyor.

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