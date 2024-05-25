Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
09:54
Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Uyandığınızda bunu yaşıyorsanız...
Kanserin ilk belirtisi aslında teşhisten uzun zaman önce ortaya çıkıyor. Uzmanlar, genellikle soğuk algınlığı veya alerji sanılarak ihmal edildiğini bu nedenle erken evrede teşhisin zorlaştığını belirtiyor. Kanser, ilk belirtisini gösterdiğinde teşhis edildiğinde iyileşme şansı yükseliyor. Peki, kanserin ilk belirtisi nedir? İşte ihmal edilmemesi gereken kanser belirtileri...