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  • Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

süper bir ! İşte tam bir ...

süper kapariyi duydunuz mu? Bu ülkemizde neredeyse her yerde yetişebiliyor. Mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başlayan mucizevi besin faydaları ile şaşırtıyor. Akdeniz iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen arasında özellikle karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmesi dikkat çekiyor. Karaciğer yağlanmasından ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın. Kapari nedir? Kapari nasıl tüketilmeli? Süper besin kaparinin faydaları nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve kapari hakkında merak edilen her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 12:01
Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

süper kapariyi duydunuz mu? Bu ülkemizde neredeyse her yerde yetişebiliyor. Mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başlayan mucizevi besin faydaları ile şaşırtıyor. Akdeniz iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen arasında özellikle karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmesi dikkat çekiyor. Karaciğer yağlanmasından ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın. Kapari nedir? Kapari nasıl tüketilmeli? Süper besin kaparinin faydaları nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve kapari hakkında merak edilen her şey haberimizde...

Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

bitkisi içerisinde kuersetin ve kaempeferol etken maddelerinden bol miktarda bulundurmaktadır. Bu bitki yaz sonundan itibaren meyve vermeye başlar. Kapari bitkisinin sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunmaktadır.

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Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

bitkisinin faydalarını merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…

SERBEST RADİKALLERE KARŞI SAVAŞIYOR

Kapari içeriğinde kuersetin ve kaempeferol etken maddeleri bol miktarda bulunmaktadır. Sağlık açısından pek çok önemli faydaları bulunan bu iki madde, güçlü birer antioksidandırlar ve serbest radikallere karşı vücudu savunmaktadırlar.

Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

Bu bitki ekilen yerlerde veya tohumunun sıçramış olduğu yerlerde kendiliğinden yetişir. Sulama veya başka bir işlem gerekmez.

Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

AKCİĞER KANSERİNİ YÜZDE 50 ENGELLİYOR

Yapılan bilimsel araştırmalara göre bitkisini tüketen kişilerde akciğer kanseri riskinin % 50 azalttığını ortaya çıkmıştır.

Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

İçerisinde bol miktarda flavonoid barındıran bu bitki, kanser hastalarının kan değerlerinde düşük olan trombosit sayısını arttırır ve kanserle mücadele için vücuda önemli bir takviye vermiş olur.

Karaciğer dostu süper bir besin! İşte tam bir şifa deposu kaparinin faydaları...

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLER

ve zengin kuersetin içeren , karaciğere çok faydalıdırlar. Karaciğer yağlanmasını önlerler ve karaciğer fonksiyonlarını önemli ölçüde düzenlemektedirler.

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