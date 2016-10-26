Giriş Tarihi: 26.10.2016 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 11:04

Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

İşte sizin için 8 sağlıklı tatlı... Hem formunuzu korumaya devam edeceksiniz hem de sizi tok tutacaklar. Böylece 1500 ve daha fazla kalorilik bir bomba sizi yoldan çıkartmamış olacak.