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Giriş Tarihi: 26.10.2016 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 11:04

Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

İşte sizin için 8 sağlıklı tatlı... Hem formunuzu korumaya devam edeceksiniz hem de sizi tok tutacaklar. Böylece 1500 ve daha fazla kalorilik bir bomba sizi yoldan çıkartmamış olacak.

Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

1. Damla Çikolatalı Kremalı Kurabiye
Bu küçük kabarık kurabiyelere bayılacaksınız.

Malzeme Listesi

4 adet yumurtanın akı
1 tutam tuz
1/8 çay kaşığı krem tartar
1 fincan toz şeker
2 çay kaşığı vanilya özü
1/2 su bardağı damla çikolata

Hazırlanışı

Adım 1: Fırını 150 derece sıcaklıkta olacak şekilde ısıtın. İki adet yağlı kağıtla pişirme kağıdı serin.

Adım 2: Yumurta akı, tuz ve krem tartarı karışım köpüklü olana kadar karıştırın. Mikserin hızını artırın ve iyice karıştırın. Yavaşça şekeri ilave edin ve güzelce karıştırın.

Adım 3: Vanilyayı ekleyin ve karıştırın.

Adım 4: Çikolata parçacıklarını ilave edin.

Adım 5: Yemek kaşığıyla karışımdan parçalar alın ve hazırlanmış tavanın üzerine koyun. 35 dakika fırında pişirin. Arada çevirmeyi unutmayın.

Adım 6: Fırını kapatın ve 30 dakika kurabiyeleri dinlenmeye bırakın.

Adım 7: Kurabiyeleri fırından çıkartın ve oda sıcaklığında serinlemeye bırakın.

Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

2.Taze Çilekli Granita
Evde kendi dondurmanızı yapamıyor musunuz ? Sorun değil. Bu eğlenceli tatlıyı yapabilirsiniz.

Malzeme Listesi

1 su bardağı sıcak su
3/4 fincan şeker
2 yemek kaşığı taze limon suyu
3 su bardağı dilimlenmiş çilek
göz kararı süsleme için çilek

Hazırlanışı

Adım 1: İlk 3 malzemeyi küçük bir kasede karıştırın.

Adım 2: 3 bardak çileği yumuşayana kadar blendırdan geçirin.

Adım 3: Şerbet ekleyin ve karıştırın.

Adım 4: Karışımı metal bir pişirme kabına dökün. Kenarları donana kadar buzlukta tutun, yaklaşık 25 dakika...

Adım 5: Çatal kullanarak donmuş kısımları ortaya gelecek şekilde karıştırın.

Adım 6: 1 saat boyunca her 20 dakikada bir kenarları içeri gelecek şekilde ortaya doğru karıştırın. Karışım tamamen donana kadar dondurucuda tutun.

Adım 7: Çatal kullanarak karıştırın. Üzerini kapatın ve dondurmaya devam edin.

Adım 8: Granitanızı kaselere doldurun.

Adım 9: Çileklerle süsleyin ve servis edin.

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Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

3. Portakallı ve Naneli Yoğurt
Yoğurt ve bal. Hafif bir akşam yemeği sonrası için harika bir seçim diyet tatlı seçimi.

Malzeme Listesi

6 yemek kaşığı yağsız yoğurt
1.5 çay kaşığı bal
1 adet büyük portakal
4 tutam ince kesilmiş nane yaprağı

Hazırlanışı

Adım 1: Portakalı soyun. Dörde bölün ve çapraz dilimleyin.

Adım 2: Yoğurt ve balı birlikte karıştırın.

Adım 3: Portakal dilimleri üzerine yoğurdu dökün.

Adım 4: Üzerine nane yapraklarını serpin.

Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

4. Donmuş Üzümler
Eğer gece atıştırmayı seven biriyseniz dondurulmuş üzümlerden çok keyif alacağınızı söylemeliyiz.

Malzeme Listesi

1 kase üzüm

Hazırlanışı

Adım 1: Üzümleri yıkayın ve kurutun.

Adım 2: Yağlı bir pişirme kağıdında buzluğa atın ve dondurun.

Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

5. Donmuş Yoğurt Taneleri
Siz onları şeker gibi yiyeceksiniz. Dondurma da denebilir. Çok lezzetli ve yumuşacıklar.

Malzeme Listesi

1 kase hazır meyveli yoğurt

Hazırlanışı

Adım 1: Meyveli yoğurdu karıştırın.

Adım 2: Buzdolabı poşetine koyun.

Adım 3: Poşetin kenarından ufak bir parça kesin.

Adım 4: Tepsiye ufak parçalar olacak şekilde sıkın.

Adım 5: Dondurun.

Adım 6: Servis edin.

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