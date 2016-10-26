Kilo aldırmayan 8 pratik tatlı

2.Taze Çilekli Granita
Evde kendi dondurmanızı yapamıyor musunuz ? Sorun değil. Bu eğlenceli tatlıyı yapabilirsiniz.
Malzeme Listesi
1 su bardağı sıcak su
3/4 fincan şeker
2 yemek kaşığı taze limon suyu
3 su bardağı dilimlenmiş çilek
göz kararı süsleme için çilek
Hazırlanışı
Adım 1: İlk 3 malzemeyi küçük bir kasede karıştırın.
Adım 2: 3 bardak çileği yumuşayana kadar blendırdan geçirin.
Adım 3: Şerbet ekleyin ve karıştırın.
Adım 4: Karışımı metal bir pişirme kabına dökün. Kenarları donana kadar buzlukta tutun, yaklaşık 25 dakika...
Adım 5: Çatal kullanarak donmuş kısımları ortaya gelecek şekilde karıştırın.
Adım 6: 1 saat boyunca her 20 dakikada bir kenarları içeri gelecek şekilde ortaya doğru karıştırın. Karışım tamamen donana kadar dondurucuda tutun.
Adım 7: Çatal kullanarak karıştırın. Üzerini kapatın ve dondurmaya devam edin.
Adım 8: Granitanızı kaselere doldurun.
Adım 9: Çileklerle süsleyin ve servis edin.