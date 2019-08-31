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  • Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

Kilo vermeyi hızlandıran şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper !

Düzenli yapmak sağlık bir yaşamın olmazsa olmazı. Peki, hem egzersiz performansınızı artıracak hem de sonrasında kilo vermenizi hızlandıracak hangileri öğrenmek ister misiniz? O halde gelin yaşam kalitenizi direkt yükseltecek 15 süper besine yakından bakalım. İşte egzersizin etkisini katlayan 15 süper ...

Selahattin DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 31.08.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 10:52
Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

Düzenli yapmak sağlık bir yaşamın olmazsa olmazı. Peki, hem egzersiz performansınızı artıracak hem de sonrasında kilo vermenizi hızlandıracak hangileri öğrenmek ister misiniz? O halde gelin yaşam kalitenizi direkt yükseltecek 15 süper besine yakından bakalım. İşte egzersizin etkisini katlayan 15 süper ...

Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi ve kronik hastalıkların önlenmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan egzersizin fiziksel performansı ve kas gücünü artırmak, ideal kiloya ulaşmak ve zinde bir yaşam sürmek için düzenli olarak hayatın içerisinde mutlaka yer alması gerekiyor. Egzersizi düzenli olarak yaptıkça akciğer, kalp ve kan damarlarının, oksijeni kas hücrelerine verimli ve hızlı şekilde ulaştırmasını sağlıyor ve bununla birlikte de vücudunuzda sıkılaşma zaman içerisinde görülmeye başlanıyor.

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Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

Egzersizi kısıtlayacak herhangi bir durum veya hastalığa sahip değilseniz açık havada tempolu yürüyüş, koşma, yüzme, bisiklet, şınav, mekik gibi egzersizlere her gün en az bir saat ayırmanızı mutlaka öneririm. Yaptığınız egzersizde kas ve kemiklerinizi güçlendirmek, denge ve koordinasyonunuzu geliştirmek, ideal vücut kütlenizi yağ kaybederek korumak için ise beslenmenin anahtar rolünü akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Elbette yapılan egzersizin türüne ve şiddetine göre gereksinim duyulan öğeleri ve miktarlarını da bireye özgü olarak ayarlamak çok önemli. Ancak bazı de var ki öncesi ve sonrası tüketildiklerinde mükemmel içerikleri ile herkeste süper sonuçlar elde etmeyi kolaylaştırıyor.

Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

İşte bu performansınızı artırmaya ve kas kütlenizi korurken vücudun daha kolay yağ kaybetmesine yardımcı olacak çok hızlı etkili besinleri bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

1 Pancar Suyu: Pancar yapısındaki inorganik nitrat sayesinde esnasında kan basıncını ve oksijen kullanımını azaltarak egzersiz performansınızı maksimum düzeye çıkarıyor. Pancarı katı meyve sıkacağından geçirerek evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pancar suyu egzersiz için kullanılan vitamin, mineral, enerji artırıcı, yağ yakıcı etkili destekler kadar etkili bir içecek.

Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

2 Çikolatalı Süt: sonrasında kolaylıkla tüketebileceğiniz, her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz, en ekonomik ve en besleyici alternatiflerden biri süt. Sağlıklı karbonhidrat, protein, sağlıklı yağlar, flavonoidler, su ve elektrolitlerin birlikte vücuda alınmasını sağlayarak hem kaslarda glikojen depolarınızın dolmasını sağlayıp yorgunluğu önlüyor hem de vücutta protein yapımını artırarak kas kütlenizi koruyor. Egzersizde kaybedilen sıvının da vücuda geri alınmasını destekliyor. Çikolatalı süt kakao polifenollerini de yapısında bulundurduğundan antioksidan etkiyle egzersiz performansını artırıyor ve egzersize bağlı oluşabilecek kas doku hasarının önlenmesinde süper etkinlik oluşturuyor.

Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

3 Yumurta: Yumurta sonrasında kas yapımını en yüksek düzeylere çıkaran, kaliteli amino asit içeriğine sahip bir . Çünkü yumurta suda çözünen bir besin öğesi olan kolini bol miktarda içeriyor. Bu sayede kasları destekleyip yorgunluğu geciktirerek, yağ yakımına da destek olarak fiziksel dayanıklılığı artırmaya ve kilo kaybında yardımcı oluyor.

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