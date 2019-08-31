Kilo vermeyi hızlandıran besinler şaşırtıyor! İşte yağ yakan ve egzersizin etkisini katlayan 15 süper besin!

Egzersizi kısıtlayacak herhangi bir durum veya hastalığa sahip değilseniz açık havada tempolu yürüyüş, koşma, yüzme, bisiklet, şınav, mekik gibi egzersizlere her gün en az bir saat ayırmanızı mutlaka öneririm. Yaptığınız egzersizde kas ve kemiklerinizi güçlendirmek, denge ve koordinasyonunuzu geliştirmek, ideal vücut kütlenizi yağ kaybederek korumak için ise beslenmenin anahtar rolünü akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Elbette yapılan egzersizin türüne ve şiddetine göre gereksinim duyulan besin öğeleri ve miktarlarını da bireye özgü olarak ayarlamak çok önemli. Ancak bazı besinler de var ki egzersiz öncesi ve sonrası tüketildiklerinde mükemmel içerikleri ile herkeste süper sonuçlar elde etmeyi kolaylaştırıyor.