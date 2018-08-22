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ya göre su içme rehberi

Giriş Tarihi: 22.08.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 18:48
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ya göre su içme rehberi
Kiloya göre su içme rehberi

Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?

Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.

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ya göre su içme rehberi
Kiloya göre su içme rehberi

GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ? (nuza göre içmeniz gereken su miktarı)

9 kilo: 0.25 litre
18 kilo: 0.5 litre
27 kilo: 0.75 litre
36 kilo: 1 litre

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ya göre su içme rehberi
Kiloya göre su içme rehberi

45 : 1.25 litre
54 kilo: 1.5 litre
63 kilo: 1.75 litre
72 kilo: 2 litre
81 kilo: 2.25 litre

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ya göre su içme rehberi
Kiloya göre su içme rehberi

90 : 2.5 litre
99 kilo: 2.75 litre
108 kilo: 3 litre
117 kilo: 3.25 litre

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ya göre su içme rehberi
Kiloya göre su içme rehberi

VÜCUDUNUZUN SUSUZ KALDIĞINI GÖSTEREN BAŞLICA BELİRTİLER ŞUNLARDIR;

-Susuzluk hissi
-Ağız kuruluğu
-Yorgunluk

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ya göre su içme rehberi
Kiloya göre su içme rehberi

-Endişe ve hassasiyet
-Koyu sarı idrar
-Cilt kuruluğu

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ya göre su içme rehberi
Kiloya göre su içme rehberi

-Kabızlık
-Baş dönmesi
-Baş ağrısı

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