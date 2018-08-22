Kiloya göre su içme rehberi

Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız? Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir. GÜNDE NE KADAR SU İÇİLMELİ? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı) 9 kilo: 0.25 litre 18 kilo: 0.5 litre 27 kilo: 0.75 litre 36 kilo: 1 litre 45 kilo: 1.25 litre 54 kilo: 1.5 litre 63 kilo: 1.75 litre 72 kilo: 2 litre 81 kilo: 2.25 litre 90 kilo: 2.5 litre 99 kilo: 2.75 litre 108 kilo: 3 litre 117 kilo: 3.25 litre VÜCUDUNUZUN SUSUZ KALDIĞINI GÖSTEREN BAŞLICA BELİRTİLER ŞUNLARDIR; -Susuzluk hissi -Ağız kuruluğu -Yorgunluk -Endişe ve hassasiyet -Koyu sarı idrar -Cilt kuruluğu -Kabızlık -Baş dönmesi -Baş ağrısı