Kistik sivilce nasıl geçer?

Kistik sivilce en şiddetli sivilce türü olduğundan dolayı sizin için doğal tedavi yöntemlerini açıkladık.
Elma sirkesinin mucizevi gücü!
Ciltteki PH miktarını dengeleyen ve cildimizdeki sebum artışını önleyen elma sirkesi, yağlı cilde sahip olan bayanların en büyük doğal cilt bakım malzemeleri arasında yer alıyor. Kokusu nedeniyle pek sevilmese de hafif ve orta şiddetli sivilcelerin yanı sıra iltihaplı sivilceleri de tedavi ediyor. Aynı zamanda elma sirkesi, söz konusu kistik sivilceler olduğunda da üstün bir başarı sergiliyor. Elma sirkesi ile kistik sivilcelerinizi gidermek adına bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatın. Ardından pamukla cildinizdeki kistik sivilceleri güzelce silin. Birkaç saat bekledikten sonra cildinizi durulayın. Bu işlemi etkili bir sonuç elde edene dek, her gün düzenli olarak birkaç hafta boyunca tekrarlayın.