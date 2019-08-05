Kistik sivilce nasıl geçer?

Kistik sivilce nedir?

Kistik sivilce nedir?

Kistik sivilce, gençlerin ve yetişkinlerin maruz kaldığı normal akneden çok daha fazlası olan bir cilt durumudur. Sivilce ve akne türleri içerisinde en sancılısı olan, ağrı ve acı hissinin eşlik ettiği kistik sivilceler, cilt tabakasının epey bir derinlerinde yer alan bir sivilce çeşidi olarak, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin en büyük kabusları arasında yer alıyor. dece yüzde değil aynı zamanda göğüs, sırt, üst kol ve omuzlarda da görülebilir. Bu sivilceler hem erkek hemde kadınları etkiler ve genellik 8 ila 50 yaş arasındaki yaş gruplarında çok sık ortaya çıkar. Uzmanların diğer aknelere göre tedavi edilmesinin zor olduğunu belirten kistik sivilcelerle mücadele etmek isteyen çoğu kişi, doktora görünerek, doktor tarafından reçete edilen sivilce ilaçlarını kullanıyor.