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nasıl geçer?

Giriş Tarihi: 05.08.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 10:36
Kistik sivilce nasıl geçer?

Yaygın olarak yüz bölgesinde görülmekle birlikte vücudun belirli bölgelerinde çeşitli nedenlerle oluşan , kırmızı ve ağrılı bir sivilce türüdür. Normal sivilcelerden farklı olan ve genellikle zor geçen kistik sivilce neden olur, nasıl geçer, tedavi yöntemleri nedir? Tüm bu soruların cevabını sizin için yanıtladık.

Kistik sivilce nedir?

Kistik sivilce nedir?

Kistik sivilce nedir?

, gençlerin ve yetişkinlerin maruz kaldığı normal akneden çok daha fazlası olan bir cilt durumudur. Sivilce ve akne türleri içerisinde en sancılısı olan, ağrı ve acı hissinin eşlik ettiği kistik sivilceler, cilt tabakasının epey bir derinlerinde yer alan bir sivilce çeşidi olarak, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin en büyük kabusları arasında yer alıyor. dece yüzde değil aynı zamanda göğüs, sırt, üst kol ve omuzlarda da görülebilir. Bu sivilceler hem erkek hemde kadınları etkiler ve genellik 8 ila 50 yaş arasındaki yaş gruplarında çok sık ortaya çıkar. Uzmanların diğer aknelere göre tedavi edilmesinin zor olduğunu belirten kistik sivilcelerle mücadele etmek isteyen çoğu kişi, doktora görünerek, doktor tarafından reçete edilen sivilce ilaçlarını kullanıyor.

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Kistik sivilce nasıl geçer?

en şiddetli sivilce türü olduğundan dolayı sizin için doğal tedavi yöntemlerini açıkladık.

Elma sirkesinin mucizevi gücü!

Ciltteki PH miktarını dengeleyen ve cildimizdeki sebum artışını önleyen elma sirkesi, yağlı cilde sahip olan bayanların en büyük doğal malzemeleri arasında yer alıyor. Kokusu nedeniyle pek sevilmese de hafif ve orta şiddetli sivilcelerin yanı sıra iltihaplı sivilceleri de tedavi ediyor. Aynı zamanda elma sirkesi, söz konusu kistik sivilceler olduğunda da üstün bir başarı sergiliyor. Elma sirkesi ile kistik sivilcelerinizi gidermek adına bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatın. Ardından pamukla cildinizdeki kistik sivilceleri güzelce silin. Birkaç saat bekledikten sonra cildinizi durulayın. Bu işlemi etkili bir sonuç elde edene dek, her gün düzenli olarak birkaç hafta boyunca tekrarlayın.

Kistik sivilce nasıl geçer?

Buz kullanın: Ağrılı kisti besleyen küçük kan damarlarını daraltmak için birkaç saniye boyunca doğrudan bir kırılmayan buz küpü uygulayabilirsiniz. Buz, rahatsız edici sivilcenin boyutunu ve kızarıklığı hemen azaltmaya yardımcı olabilir.

Kistik sivilce nasıl geçer?

Havlu ve yastık kılıfı büyük önem taşıyor!

Havlu ve yastık kılıfı gibi günlük yüzünüze dokunan eşyaların tahriş ve hassasiyetini azaltmak için, bu eşyaları güçlü deterjan ve ağartıcılarla yıkamaktan kaçının. Bunun yerine, doğal ve kokusuz çamaşır ürünlerini tercih edin. Ayrıca sivilcenizi daha da kötüleştiren bakterilerden uzak kalmak için havlu ve yastıklarınızı sık sık değiştiriniz.

Kistik sivilce nasıl geçer?

Sakın patlatmayın!

sivilcenizi veya diğer sivilcelerinizi asla patlamayın ve sıkmayın. Zaten yaygın sivilcelerden farklı olarak, kistik sivilceler sizlere tipik olarak sivilceyi patlatma veya sıkma olanağı tanımaz. Kistik akne lezyonlarının derinliği nedeniyle, patlatma veya sıkma tamamen olanaksız hale gelir ve bu denendiğinde iyileşme günlerden haftalara kadar sürebilir. İltihap kapmış bir sivilceye ne kadar dokunursanız, sinir bozucu ve çirkin bir hal alır. Eğer kistik sivilceyi patlatmaya çalışırsanız ağrılarınız artmaya başlayacaktır. Ayrıca patlatmaya çalışırsanız ileri de geçmeyen bir yara izine dönebilir.

Kistik sivilce oluşumunu engellemek için kaçınılması gereken yiyecekler!

Kistik sivilce oluşumunu engellemek için kaçınılması gereken yiyecekler!

Şeker: Şeker ve diğer yüksek glisemik yiyecekler (ekmek ve makarna gibi) vücudunuzdaki iltihabı daha da kötüleştirebilir. İltihaplanma hassasiyetiniz ne kadar fazlaysa, de o kadar kötü olur. Bunun yerine doğal tatlandırıcılar deneyin.

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