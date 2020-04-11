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'in sırrı ortaya çıktı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşına rağmen hala çok sağlıklı gözüküyor. Tahtta en uzun süre kalan isim olan sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Peki Kraliçe Elizabeth'in sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı ve Kraliçe Elizabeth' in hayatına dair ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 07:22
Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşına rağmen hala çok sağlıklı gözüküyor. Tahtta en uzun süre kalan isim olan sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi olan Kraliçe Elizabeth'i kameralar karşısında olduğu kadarıyla tanısak da aile içindeki bazı huyları oldukça şaşırtıcı. Peki Kraliçe Elizabeth'in sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı ve Kraliçe Elizabeth' in hayatına dair ilginç bilgiler...

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

93 yaşında olan ve uzun süre tahtta kalan Kraliçe'nin yaşına rağmen sağlıklı görünüşü herkesin dikkatini çekmekte.

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Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

Gıda konusuna gelindiğinde 93 yaşındaki Kraliçe'nin neyi sevip neyi sevmediği bilmek çok şaşırtıcı olmasa gerek...

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

Kraliyet ailesinin doktorunun açıklamasına göre, Kraliçe kahvaltıda genellikle tahıl tüketiyor .

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

Özellikle tahıl ve mısır gevreği tarzında yiyecekleri tüketiyor.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

Kraliçe kahvaltısını saat 9'da tek başına yapıyor.

Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ortaya çıktı!

Kraliçe kahvaltıda bazen makademya fıstığı ya da kurutulmuş kayısıyı tahıl gevreklerine ekliyor.

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