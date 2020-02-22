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  • Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

eksikliği belirtileri nelerdir? İşte ...

vücutta birçok fonksiyonun düzgün çalışmasını sağlayan mineraldir. Denizde, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda bulunan magnezyum, vücutta bütün hücrelerde bulunur ve hayati önem taşır. Vücudumuzda magnezyumun büyük bir kısmı kemiklerde, geri kalanı kaslar ve yumuşak dokulardadır. Magnezyum eksikliği durumunda ise farkında olmasak da vücudumuz belli sinyaller vererek sorun yaratabiliyor. Peki, sağlık açısından hayati önem taşıyan magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? neler? İşte sağlıklı beslenme denince uzmanların listelerinin ön sıralarında yer alan özellikle magnezyum eksikliğinde tüketebileceğimiz besinler…

Giriş Tarihi: 22.02.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:02
Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

vücutta birçok fonksiyonun düzgün çalışmasını sağlayan mineraldir. Denizde, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda bulunan magnezyum, vücutta bütün hücrelerde bulunur ve hayati önem taşır. Vücudumuzda magnezyumun büyük bir kısmı kemiklerde, geri kalanı kaslar ve yumuşak dokulardadır. Magnezyum eksikliği durumunda ise farkında olmasak da vücudumuz belli sinyaller vererek sorun yaratabiliyor. Peki, sağlık açısından hayati önem taşıyan magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? neler? İşte sağlıklı beslenme denince uzmanların listelerinin ön sıralarında yer alan özellikle magnezyum eksikliğinde tüketebileceğimiz besinler…

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

KALP RİTMİNİZİN HIZLI OLMASI

eksikliği potasyum değerlerini düşürerek kalp kası hücreleri üzerine doğrudan etki ediyor. Bu durumun kalp atışlarını hızlandırdığını belirten Warren, kalpte hissettiğiniz çarpıntının magnezyum eksikliğine bağlı olup olmadığını anlamak için doktorunuza danışmanız gerektiğini de söylüyor.

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Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

HİPERTANSİYON

Kas sinir sisteminin fonksiyonları ve kalp ritim hızı üzerinde etkili olan , söz konusu kan basıncı olunca da etkisini gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nde 70 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma yüksek oranda magnezyum almış olan kişilerin tansiyon seviyelerinin almayanlara göre çok daha iyi durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

SİNDİRİM SORUNLARI

eksikliği zaman zaman sindirim sorunlarına yol açabiliyor. İshal problemi magnezyum eksikliğinin belirtileri arasında yer alırken mide bulantısı ve kusma da görülebiliyor. Her ishal ve kusma durumu magnezyum eksikliğinin göstergesi olmasa da sıklıkla tekrarlayan durumlarda doktorunuza danışmanızda fayda var.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

UYKUSUZLUK

Uykusuzluk da eksikliği belirtileri arasında. Magnezyum, uyku döngüsünde önemli bir role sahip olan melatonin hormonunu düzene sokuyor. Amerikalı Dr. Mark Hyman, magnezyumun vücudu gevşetici ve rahatlatıcı bir özelliğe sahip olduğunu, uyku düzenine de oldukça katkı sağladığını belirtiyor. Birçok hastalığa davetiye çıkaran uykusuzlukla savaşmak için yeterli miktarda magnezyum almanız gerekiyor.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

YORGUNLUK

Magnezyuma bağlı enzimler, hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjinin sentezinde de oldukça etkin bir görev üstleniyor. eksikliği; kronik yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

OSTEOPOROZ BELİRTİLERİ

Aslında osteoporoz rahatsızlığı başta D ve K vitamini eksikliği olmak üzere birçok farklı etkene bağlı olarak gelişiyor. Ancak magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörü. Bu eksiklik doğrudan kemikler üzerinde etki göstererek kalsiyum seviyesinde de azalmalara sebep olabiliyor.

Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

Peki, deposu besinler nelerdir? İşte sağlıklı beslenme denince uzmanların listelerinin ön sıralarında yer alan özellikle magnezyum eksikliğinde tüketebileceğimiz şifalı besinler ve faydaları...

TATLI PATATES:

Kan şekerini düzenler, karaciğer, cilt ve prostat kanseri riskini azaltır, zengin lif ve magnezyum içeriği nedeni ile sindirim sistemi için çok yararlıdır, göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son derece yararlıdır.

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