Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

YORGUNLUK

Magnezyuma bağlı enzimler, hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjinin sentezinde de oldukça etkin bir görev üstleniyor. Magnezyum eksikliği; kronik yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

OSTEOPOROZ BELİRTİLERİ

Aslında osteoporoz rahatsızlığı başta D ve K vitamini eksikliği olmak üzere birçok farklı etkene bağlı olarak gelişiyor. Ancak magnezyum eksikliği de osteoporoz için bir risk faktörü. Bu eksiklik doğrudan kemikler üzerinde etki göstererek kalsiyum seviyesinde de azalmalara sebep olabiliyor.