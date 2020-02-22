Magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? İşte magnezyum deposu besinler...

Magnezyum vücutta birçok fonksiyonun düzgün çalışmasını sağlayan mineraldir. Denizde, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda bulunan magnezyum, vücutta bütün hücrelerde bulunur ve hayati önem taşır. Vücudumuzda magnezyumun büyük bir kısmı kemiklerde, geri kalanı kaslar ve yumuşak dokulardadır. Magnezyum eksikliği durumunda ise farkında olmasak da vücudumuz belli sinyaller vererek sorun yaratabiliyor. Peki, sağlık açısından hayati önem taşıyan magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum deposu besinler neler? İşte sağlıklı beslenme denince uzmanların listelerinin ön sıralarında yer alan özellikle magnezyum eksikliğinde tüketebileceğimiz besinler…