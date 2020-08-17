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Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 17.08.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 14:29
Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan devreye giriyor. Kış mevsiminde azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

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Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle döneminde önem kazanır.

Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.

Metabolizmayı canlandırıp vücutta yağ bırakmayan mucize gıdalar

Sıralayacağımız dışında kahvaltıyı atlamamak, kendinizi aç bırakmak yerine sık ve küçük öğünler yemek, çok yorucu olmayan ancak düzenli egzersizler yapmak metabolizmayı hızlandırmak açısından önemlidir.

İŞTE METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN BESİNLER...

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