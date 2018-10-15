Meyve suyunu aç karnına içince bakın vücudumuzda ne oluyor!

Cilt bakımcılar taze sebze ve meyvenin cildi sudan daha fazla nemlendirerek genç görünmesini sağladığını savunuyor Meyve suyunuzu aç karnına için. Böylece metabolizmanız yaşam için önemli vitaminleri, mineralleri ve diğer antioksidanları daha kolay emecektir. Cilt bakımcılar taze sebze ve meyvenin cildi sudan daha fazla nemlendirerek genç görünmesini sağladığını savunuyor. Buna ek olarak her gün taze meyve suyu içmeye çalışın. Hücrelerin yağ dengesini korumak için iyi yağlar tüketmelisiniz. Bu, hücrelerinizin nem dengesini sağlamaya da yardımcı olacaktır. Her gün yoğurt, yulaf ezmesi veya salatanızın içinde öğütülmüş keten tohumu tüketin. Öğün aralarında ise ayçekirdeği ya da kabak çekirdeği atıştırmayı tercih edin. İçerdikleri çinko ve E vitamini ile cildinize güç ve esneklik kazandıracaktır.