Mucizevi besin! Kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor

Zerdeçal kolesterol içermez ve taze kök dokusunun yapısında su oranı yüksek olduğu için kalorisi de düşüktür. Bir silme tatlı kaşığı yaklaşık 15 kalori içerir. Zerdeçal kolin adlı farklı bir vitamin benzeri bileşenin de kaynağıdır. Kolin özellikle beyin dokusu, hafıza ve sinir hücrelerinin onarımı için önemlidir.

