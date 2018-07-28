Mucizevi besin! Kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor

SELAHATTİN DÖNMEZ Bir kök sebze olan zerdeçal tüm dünyada sağlıklı beslenme reçetelerinde yerini çoktan aldı. Toz zerdeçalı çorbalara ya da sebze yemeklerine piştikten sonra aynen pul biber gibi eklemek mümkün Zerdeçal ya da diğer adıyla turmerik öncelikle bağırsaklardaki kanser yapıcı maddeleri temizleyen yüksek miktarda özel diyet lifi içerir. Kalbi koruyan sağlıklı yağ asitleri, metabolizmayı düzenleyen E, C, B 12 dışındaki tüm B grubu vitaminleri ve folik asit açısından zengin. Kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, sodyum ve çinko minerallerini de bolca barındıran zerdeçala sarı rengi veren polifenol ise kurkumin maddesi. Zerdeçal kolesterol içermez ve taze kök dokusunun yapısında su oranı yüksek olduğu için kalorisi de düşüktür. Bir silme tatlı kaşığı yaklaşık 15 kalori içerir. Zerdeçal kolin adlı farklı bir vitamin benzeri bileşenin de kaynağıdır. Kolin özellikle beyin dokusu, hafıza ve sinir hücrelerinin onarımı için önemlidir. Zerdeçalın bilim dünyasında özel bir yerinin olmasının sebebi içerdiği kurkumin ve kolin bileşenleridir. Bu iki süper bileşen beyne ve ruh sağlığına iyi gelir, kişiyi kalp hastalıklarından korur. Güçlü detoks etkisi: Zerdeçalın içindeki sarı pigment kurkumin fenolik bileşiği bizi organlarımıza kadar etkileyen serbest oksijen radikallerini temizler. Zerdeçalda bulunan kurkumin yeşil yapraklı sebzelerde ve zeytinyağında bulunan E vitamininden yaklaşık 10 kat daha fazla radikal süpürücü rol üstlenir. Detoks etkisinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız taze sıkılmış sebze ya da meyve suyunuza bir parça taze zerdeçal ekleyebilirsiniz. Ya da çorbanıza toz zerdeçal serpebilirsiniz.