Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper ...

Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. dumanı, çoğu ve olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli öneriyorlar. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Vücudu nikotinden arındırıp ciğerleri temizlemeyi sağlayan maddeler hangi besinlerde bulunur? İşte ciğerleri temizleyen ve vücudu nikotinden arındıran süper besinler...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 14:14
Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. dumanı, çoğu toksik ve olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli öneriyorlar. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Vücudu nikotinden arındırıp ciğerleri temizlemeyi sağlayan maddeler hangi besinlerde bulunur? İşte ciğerleri temizleyen ve vücudu nikotinden arındıran süper besinler...

Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Kivi: Nikotini vücuttan atmanızı sağlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Zencefil: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve içme isteğini azaltır.

Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Havuç suyu: Eğer siz bir tiryakiyseniz nikotinin vücudunuzda 3 gün kaldığını bilmelisiniz. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz.

Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Havuç suyu, sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar.

Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Isırgan: Bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz.

Nikotini vücuttan atıp ciğerleri temizleyen süper besinler...

Su: vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır.

BİZE ULAŞIN