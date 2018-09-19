Öyle bir faydası var ki...

Palamut sezonu açıldı. Tezgahlar balıklarla doldu taştı. Peki severek tükettiğimiz balıkların faydaları neler? İşte palamudun bilmediğiniz faydaları... Palamut balığının sezonu geldi. Palamut balığının en lezzetli zamanı ise Eylül ayından Şubat ayına kadar olan zamandır. Palamut balığının sağlık açısından bilmediğimiz birçok faydası bulunuyor. İşte uzmanlara göre haftada kere bile olsa palamut balığı tüketmenin sağlığımıza olan etkileri… Palamudu sık tüketen kişilerin diş yapısının normalden daha düzgün olduğu görülmüştür. Cildi gençleştirdiği gibi cildi onarıcı özelliğe de sahiptir. Palamut balığı, fosfor, sülfür ve vanadyum açısından zengindir. Ve balık çeşitlerinin arasında en çok protein ve D vitamini bulunduran balıktır. Palamut balığının faydaları saymakla bitmiyor ancak balık tüketirken her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Peki dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir? İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken noktalar...