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Öyle bir faydası var ki...

Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:09
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Öyle bir faydası var ki...
Öyle bir faydası var ki...

Palamut sezonu açıldı. Tezgahlar larla doldu taştı. Peki severek tükettiğimiz balıkların faydaları neler?

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Öyle bir faydası var ki...
Öyle bir faydası var ki...

İşte palamudun bilmediğiniz faydaları...

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Öyle bir faydası var ki...
Öyle bir faydası var ki...

Palamut balığının sezonu geldi. Palamut balığının en lezzetli zamanı ise Eylül ayından Şubat ayına kadar olan zamandır.

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Öyle bir faydası var ki...
Öyle bir faydası var ki...

Palamut balığının sağlık açısından bilmediğimiz birçok faydası bulunuyor. İşte uzmanlara göre haftada kere bile olsa palamut balığı tüketmenin sağlığımıza olan etkileri…

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Öyle bir faydası var ki...
Öyle bir faydası var ki...

Palamudu sık tüketen kişilerin diş yapısının normalden daha düzgün olduğu görülmüştür.

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Öyle bir faydası var ki...
Öyle bir faydası var ki...

Cildi gençleştirdiği gibi cildi onarıcı özelliğe de sahiptir. Palamut balığı, fosfor, sülfür ve vanadyum açısından zengindir. Ve çeşitlerinin arasında en çok protein ve D vitamini bulunduran balıktır.

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Öyle bir faydası var ki...
Öyle bir faydası var ki...

Palamut balığının faydaları saymakla bitmiyor ancak tüketirken her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Peki dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir? İşte tüketirken dikkatli olmanız gereken noktalar...

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