Parmaklarınızı bir türlü ısıtamıyorsanız dikkat! Soğuk parmaklar bu hastalığın habercisi...

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ: Et, kümes hayvanları, yumurta, süt, ve diğer süt besinlerde bulunan B12 vitamini, kırmızı kan hücresi oluşumunda önemlidir. B12 vitamini yetersizliğinde hücrelerde işler aksamaya başlar. Aksamadan en çok nasibini alanlar da kemik iliğinde üretilen kan hücreleri ile sinir hücreleri olur. Eğer hücrelerinizin ihtiyacını karşılayacak kadar B12 vitamininiz yoksa kan hücrelerinin üretimi yavaşlar, üretilen hücreler de kalitesiz, güçsüz olur. Basit bir kan testi ile B12 eksikliğinin soğuk parmaklardan sorumlu olup olmadığını tespit edebilirsiniz.