Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:34

Sabahları uyanınca 1 bardak için! Şişkinliği bitirip metabolizmayı 2 kat hızlandırıyor

Dengeli beslenme, kilo verme sürecinde önemli bir faktördür ve bazı içecekler de bu süreci destekleyebilir. Örneğin, yüksek vitamin içeriği veya kafein gibi bileşenlerle metabolizma hızını artırarak kilo verme sürecini kolaylaştırabilirler.