Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

KAN YAĞLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kan lipid profili, sağlık açısından büyük önem taşır ve tükettiğimiz yağ çeşidinden etkilenir. Beş ila sekiz hafta süren sekiz farklı klinik çalışmada Hindistan cevizi yağının, doymuş yağ kaynağı olan tereyağı ve doymamış yağ kaynağı olan zeytinyağı ve aspir yağı ile karşılaştırıldığında toplam kolesterolü artırdığı saptanmış. Tereyağı ile karşılaştırıldığında ise kan kolesterol düzeyini daha az artırdığı görülmüş. Yapılan bazı araştırmalarda ise karşıt bir sonuç elde edilmiş, yüksek miktarda Hindistan cevizi yağı tüketen bireylerin iyi huylu kolesterol olarak isimlendirilen HDL kolesterol seviyelerinin arttığı ispatlanmış. Ancak araştırmalar bu etkinin sadece Hindistan cevizi yağına özgü olmadığını, diğer doymuş yağların da HDL'yi artırma etkisinin olduğunu göstermekte. Bu nedenle Amerikan Kalp Birliği doymamış yağlardan zengin soya ve zeytinyağının hem LDL'yi düşürücü hem de HDL'yi yükseltici etkiye sahip olması nedeniyle Hindistan cevizi yağından daha iyi bir seçenek olduğunu savunmakta.