Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

Harvard Üniversitesi'nden profesör Karin Michels'in Hindistan cevizi yağının sağlıksız hatta saf zehir olduğuna ilişkin açıklaması tartışmaları alevlendirdi. Bu konuda yaptığım araştırmalar da bu yağın mucize olmadığı yönündeki iddiaları destekliyor
Bir süredir sosyal medyada ve vejetaryenler arasında popüler olan Hindistan cevizi yağının; karın bölgesi yağlarını azalttığı, iştahı engellediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kalp hastalığı, unutkanlık ve Alzheimer'a iyi geldiği kısacası mucize yağ olduğu iddia ediliyordu. Geçen ay Harvard Üniversitesi'nden profesör Karin Michels, Amerikan medyasına Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında bu yağın sağlıksız hatta zehir olduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Hindistan cevizi yağını saf zehir olarak nitelendiren konuşmanın videosu, sosyal medyada tartışma yarattı.
Bu konuda benim görüşümü soracak olursanız yanıtım çok net. Ülkemde zeytinyağı bulunurken, dünyanın en sağlıklı yağının zeytinyağı olduğu açıkça bilirken ve tüketilmesini uzman olarak tavsiye ederken bu tartışmaya girmek bile istemem. Ama Hindistan cevizi yağı kullanmak isteyenler için derin araştırmalarımı da sizlerle paylaşmak isterim.