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Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

Selahattin DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 06.10.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 11:43
Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

Harvard Üniversitesi'nden profesör Karin Michels'in Hindistan cevizi yağının sağlıksız hatta saf zehir olduğuna ilişkin açıklaması tartışmaları alevlendirdi. Bu konuda yaptığım araştırmalar da bu yağın mucize olmadığı yönündeki iddiaları destekliyor

Bir süredir sosyal medyada ve vejetaryenler arasında popüler olan Hindistan cevizi yağının; karın bölgesi yağlarını azalttığı, iştahı engellediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kalp hastalığı, unutkanlık ve Alzheimer'a iyi geldiği kısacası mucize yağ olduğu iddia ediliyordu. Geçen ay Harvard Üniversitesi'nden profesör Karin Michels, Amerikan medyasına Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında bu yağın sağlıksız hatta zehir olduğunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Hindistan cevizi yağını saf zehir olarak nitelendiren konuşmanın videosu, sosyal medyada tartışma yarattı.
Bu konuda benim görüşümü soracak olursanız yanıtım çok net. Ülkemde zeytinyağı bulunurken, dünyanın en sağlıklı yağının zeytinyağı olduğu açıkça bilirken ve tüketilmesini uzman olarak tavsiye ederken bu tartışmaya girmek bile istemem. Ama Hindistan cevizi yağı kullanmak isteyenler için derin araştırmalarımı da sizlerle paylaşmak isterim.

Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

KAN YAĞLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kan lipid profili, sağlık açısından büyük önem taşır ve tükettiğimiz yağ çeşidinden etkilenir. Beş ila sekiz hafta süren sekiz farklı klinik çalışmada Hindistan cevizi yağının, doymuş yağ kaynağı olan tereyağı ve doymamış yağ kaynağı olan zeytinyağı ve aspir yağı ile karşılaştırıldığında toplam kolesterolü artırdığı saptanmış. Tereyağı ile karşılaştırıldığında ise kan kolesterol düzeyini daha az artırdığı görülmüş. Yapılan bazı araştırmalarda ise karşıt bir sonuç elde edilmiş, yüksek miktarda Hindistan cevizi yağı tüketen bireylerin iyi huylu kolesterol olarak isimlendirilen HDL kolesterol seviyelerinin arttığı ispatlanmış. Ancak araştırmalar bu etkinin sadece Hindistan cevizi yağına özgü olmadığını, diğer doymuş yağların da HDL'yi artırma etkisinin olduğunu göstermekte. Bu nedenle Amerikan Kalp Birliği doymamış yağlardan zengin soya ve zeytinyağının hem LDL'yi düşürücü hem de HDL'yi yükseltici etkiye sahip olması nedeniyle Hindistan cevizi yağından daha iyi bir seçenek olduğunu savunmakta.

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Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

BİTKİSEL KATI YAĞ İÇERİYOR

Hindistan cevizi yağı, oda sıcaklığında katı formda bulunan bir yağ çeşidi. Bu nedenle bitkisel katı yağ olarak da adlandırılıyor. Yani sağlıksız hayvansal yağlar gibi etkiye sahip bir kimyasal form içeriyor. Bitkisel kaynaklı doymuş yağların, kalp sağlığına zemin oluşturan kan biyokimyasını bozduğu biliniyor.

Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

KALP HASTALIĞI İÇİN RİSK

Doymuş yağların kalp damar hastalıkları için büyük risk olduğunu belirten Amerikan Kalp Birliği'nin 2011 yılında yayınlanan değerlendirme çalışmasına göre, doymuş yağ oranının azaltılmasının kalp hastalığından ölüm üzerinde hiçbir etkisi olmadığı belirlenmişti. Aynı araştırmada, doymuş yağların yerine doymamış yağlar konulduğunda, kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 14 azaldığı da bulunmuştu. Amerikan Kalp Birliği bu bağlamda; günlük alınan doymuş yağın, günlük alınan enerjinin (kalorinin) yüzde 6 oranında olması veya 2000 kkal bir diyet için 13 gramdan daha az olmasını öneriyor. Buna karşılık bir yemek kaşığı (14 gr) Hindistan cevizi yağı, 12 gr doymuş yağ içermekte ve günlük önerilen miktarı neredeyse tamamlamakta.

Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

ANTIENFLAMATUVAR ETKİSİ

Harvard Üniversitesi Beslenme ve Halk Sağlığı Bölümü üyesi Walter C. Willett; bitkisel yağların, bahsedilen yağ asitlerine ek olarak başka molekülleri de içinde bulundurduğunu vurguluyor. Polifenoller, flavonoidler gibi antioksidan ögeleri içeren Hindistan cevizinin enflamasyonu önleyerek diyabet, obezite, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların önüne geçebileceğini savunan araştırmalar bulunmakta. Fakat bunun tam tersi diyabet hastalarında enflamasyonu artırabileceğine dair çalışmalar da var.

Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

STEROL İÇERİĞİ YANILTMASIN

Hindistan cevizi yağı antioksidan etkiye sahip, kolesterolü taklit eden ve kolesterol emilimini engelleyen bir bileşik olan bitkisel sterollerini içerir. Ancak bu fitosterol içeriğinin sağlığa yararını görmek için Hindistan cevizi yağını birkaç yemek kaşığı tüketmek yeterli değildir. Ayrıca markette satılan Hindistan cevizi yağları çoğunlukla rafine formda olduğundan antioksidan özelliğini büyük ölçüde yitirdiğini de unutmamak gerekir.

Sağlıklı diye tüketilirken son derece zararlı çıktı!

ZAYIFLATMIYOR

2018 Haziran'da European Journal'da yayınlanan bir çalışma her gün yenilen bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağının kilo sorunu yaşayan gençlerde metabolizmayı hızlandırmadığını kanıtlıyor. Ayrıca unutmayın, diğer yağlar gibi Hindistan cevizi yağının da kalorisi yüksek.

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