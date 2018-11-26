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ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Giriş Tarihi: 26.11.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 12:54
Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçlar… saçlar denildiğinde aklımıza genellikle kozmetik ürünler ve düzenli uygulanan bakımlar geliyor. Ancak bu faktörler etkili olsalar da, sağlıklı ve gür saçların sırrı aslında beslenme alışkanlıklarımızda gizli! Çünkü besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor. Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Tüm besinler saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi.

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Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Mandalina

Mandalina C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor, saç kaybını azaltıyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor. saçlar için her gün 2-3 adet küçük boy mandalina tüketmenizde fayda var.

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Havuç

Havuç, Beta karoten, yani A vitamini yönünden zengin bir besin. Vücut tarafından sebum yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde ve bir kafa derisi için doğal bir bakım sağlıyor. Sebum olmadan kepekli ve kuru saç problemi yaşanabiliyor. Bu nedenle A vitamininden zengin olan havucu kışın salatalarınızdan eksik etmeyin.

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Ispanak

Ispanak A vitamini, demir, beta karoten, folat ve C vitamini içeriyor. Bu mineraller saç ve saç derisi için çok önemli. Saçları nemlendiriyor ve güçlendiriyor. Demir saçlar için özellikle önemli bir mineral. Vücutta demir eksikliği saç dökülmesinin başlıca nedenini oluşturuyor. Ispanak demir içeriği zengin bir besin. Yine demir içeriği zengin olan kırmızı et ile birleştiğinde biyo yararlılığı artıyor. Örneğin kıymalı ıspanak yemeği demir açısından zengin bir besin olup, saç dökülmesi yaşayanlar için doğru bir besin tercihi.

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Yoğurt

Yoğurt, B5 vitamini olarak adlandırılan, pantotenik asit içeriyor. Bu vitamin sayesinde saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önlüyor. B5 vitamini saç derisindeki kan akımını hızlandırarak saç derisini de koruyucu yapıya sahip. Günde 2 kase yoğurt tüketebilirsiniz.

Sağlıklı ve gür saçlar için 10 etkili besin!

Somon

Somon, omega-3 yağ asitlerinden zengin bir balık. Vücudumuz bu sağlıklı yağları kendisi üretemediği için yiyecek veya takviyelerden almanız gerekiyor. Omega 3 sayesinde saçlar daha parlak ve canlı görünüyor. Haftada 2 kez somon balığı tercih edebilirsiniz.

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