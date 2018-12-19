Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz yedi besin!

İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor.