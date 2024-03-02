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Haberler Galeri Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin
Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 15:29

Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin

Okullarda kol gezen ağır enfeksiyonlar çocukları perişan etti. Hastanelerin acilleri dolu. Hafif bir kırgınlık ile baş gösterip ardından ishal, bağırsak enfeksiyonu, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş ve şiddetli kuru öksürük ile devam ediyor enfeksiyon. İnfluenza dediğimiz bu enfeksiyonun iyileşmesi için probiyotik açıdan zengin doğal besinleri tercih etmeliyiz. Bal, arı ürünleri ve proteinler bağışıklığın en büyük sırrı...

Selahattin DÖNMEZ
Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin

Son aylarda neredeyse herkes çok ağır ve iyileşmesi uzun süren üst solunum yolunu tutan, adını tam koyamadığımız hastalıktan kırılıyor. Alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve kalabalık aile ortamlarında eğer enfesksiyonunuz varsa mutlaka maske takmalısınız. Toplu taşıma araçlarında kuru öksürük eğer maske kullanımı olmaz ise enfeksiyonun ortamda bulunan herkese yayılmasını sağlayarak hastalığın bireyden bireye sıçramasını da hızlandırmaktadır. Kuru öksürük için ıhlamur, adaçayı, papatya çayı veya yeşil çay balla karıştırılarak içildiğinde boğazın yumuşamasıyla daha hızlı geçmesi sağlanabilir. Enfeksiyon durumlarında su içimini arttırmanız öksürüğün de inatçı olmasını önleyecektir.

Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin

GRİP AŞISI KORUYUCU

Mevsimsel influenzadan sık olan korona çeşitlerine kadar birçok solunum yolunu tutan enfeksiyondan korunmada grip aşısı ve diğer aşılar oldukça yüksek etkinlikte koruyucu olduğu bilinmektedir. Özellikle yaşlı bireylerin torunlarından geçebilecek gripten korunmasında grip aşısını yaptırmaları oldukça önemlidir. Çocuklarda uzun süren burun akıntısı demek gribin başlaması anlamına gelir ve aile içinde bulaşının önlenmesi için temasın kesilmesi, sık ellerin yıkanması ve maske kullanımına dikkat etmek gerekmektedir.

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Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin

SIK ANTİBİYOTİK KULLANILMAMALI

Bazı özel durumlarda antibiyotik belirli süre kullanımı üst solunum yolu enfeksiyonlarında gerekli olabilir. Ancak yanlış ve aşırı antibiyotik kullanımı vücudumuzda olan bakterilerin bu antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine neden olabilir. Biz tıpta buna süper enfeksiyonlar diyoruz. Bu durumun gelişmemesi için mümkün olduğunca antibiyotik kullanımından uzak durmalı, iyi uyku ile vücudu dinlendirmeliyiz.

Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin

KORUYUCU BESLENMEDE 4 DOĞRU ADIM

1- PROBİYOTİKTEN ZENGİN DOĞAL BESİNLER BESLENMENİZDE BULUNSUN

Probiyotikler, gastrointestinal mukozal yüzeyi salgıları sayesinde vücudu hastalık etmenlerine karşı korur. Salgılanan mukus ve sıvılar bağışıklığın ana merkezi olan sindirim kanalında fiziki bir bariyer oluştururlar. Bu bariyer çevreden vücuda giren mikropların dolaşıma katılmasını engeller. Sindirim kanalından probiyotik bakteriler yardımıyla vücuttan atılmasını sağlarlar. Doğal probiyotik içeren yiyecekler peynir, yoğurt ve kefirdir.

Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin

YOĞURT: Yoğurt vücutta bulunan bağışıklığı bozan ağır metalleri, virüsleri ve bakterileri yok eden çocuğun beslenmesinde de önemli yeri olan bir besindir. Her gün 1 kase yoğurt panzehir etkilidir.
KEFİR: Kefir taneleri kullanılarak laktik asit fermantasyonları sonucu elde edilen geleneksel fermente süt ürünü de bolca probiyotik içerir. Ayrıca kefirde üretilen kefiranlar bağırsaklarda bağışıklık hücrelerinin fazla üretilmesini teşvik eder. Yoğurt tüketemeyen ya da yemeyenler için kefir güçlü bir bağışıklık sistemi düzenleyicidir. 1 kase yoğurt yerine 1 su bardağı kefir iyi bir süt ve yoğurt alternatifidir.

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