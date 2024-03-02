Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin

YOĞURT: Yoğurt vücutta bulunan bağışıklığı bozan ağır metalleri, virüsleri ve bakterileri yok eden çocuğun beslenmesinde de önemli yeri olan bir besindir. Her gün 1 kase yoğurt panzehir etkilidir.

KEFİR: Kefir taneleri kullanılarak laktik asit fermantasyonları sonucu elde edilen geleneksel fermente süt ürünü de bolca probiyotik içerir. Ayrıca kefirde üretilen kefiranlar bağırsaklarda bağışıklık hücrelerinin fazla üretilmesini teşvik eder. Yoğurt tüketemeyen ya da yemeyenler için kefir güçlü bir bağışıklık sistemi düzenleyicidir. 1 kase yoğurt yerine 1 su bardağı kefir iyi bir süt ve yoğurt alternatifidir.

