Giriş Tarihi: 02.03.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
15:29
Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Gribe yakalanmamak için hemen bu besini tüketin
Okullarda kol gezen ağır enfeksiyonlar çocukları perişan etti. Hastanelerin acilleri dolu. Hafif bir kırgınlık ile baş gösterip ardından ishal, bağırsak enfeksiyonu, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş ve şiddetli kuru öksürük ile devam ediyor enfeksiyon. İnfluenza dediğimiz bu enfeksiyonun iyileşmesi için probiyotik açıdan zengin doğal besinleri tercih etmeliyiz. Bal, arı ürünleri ve proteinler bağışıklığın en büyük sırrı...