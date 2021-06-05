Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu

Buradan da anlayacağımız üzere bağırsaklar beyin kadar önemli bir değere sahiptir vücudumuz için.
Beslenmenizde şeker yüklü, rafine edilmiş tahıllardan yoğun, doymuş yağlı hayvansal ve bitkisel gıdalar, tatlandırıcılar gibi yapay zararlı maddeler tüketilirse zamanla bu birbirine bağlı hatta sıkı bağlı bağlara zarar vermeye başlamakta ve aralarında boşluklar oluşarak kan dolaşımına zararlı bileşiklerin geçişi hızlanmaktadır. Bu duruma inflamasyon yani iltihabik maddelerin üretiminde artış diyoruz.