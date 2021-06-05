Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu

ZONULİN PROTEİNİ

Çok yakın zamanda bağırsak hattı hücreleri arasında sıkı bağların açılmasını düzenleyen bir proteini keşfettiler.

Bunun adına da zonulin proteini dediler. Zonulin yukarıda bahsettiğim seçici geçirgenlik sağlayan bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantıların gerekli olduğu zamanlarda açılıp kapanmasını kontrol eden hatta idare eden bir radar görevi görüyor diyebilirim. Bu radar sistemi besinlerin sindirim sonrasında açığa çıkan besin öğelerinin dolaşım sistemine taşınmasına yardımcı olan bir mekanizmadır. Zonulin proteini vücudun ihtiyacına göre salgılanmaktadır.

Aşırı salgılanması acil bir durumu yani bir rahatsızlığın ön bilgisi olabileceğini bildirmektedir.