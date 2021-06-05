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Haberler Galeri Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu
Giriş Tarihi: 05.06.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 10:34

Son yılların sinsi hastalığı

; bağırsaktaki sızdırma durumunu veya bağırsaklardaki aşırı geçirgenliği ifade eder. Kötü beslenme ve stres bu hastalığı tetikler... Peki korunmak için ne yapmalı?

SELAHATTİN DÖNMEZ
Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu

Bağırsaklarımızı bir boru şeklinde düşündüğünüzde, bu boruyu katman katman açtığımızda yaklaşık 400 metre karelik bir alanı kapladığı bilinmektedir. Düşünsenize bu bahsedilen alanın katman katman sarılarak vücudumuzun alt karın bölgesine yerleşebilmesi için sımsıkı bir yapıyla birbirine bağlanmıştır. Vücudumuza aldığımız kalorinin büyük bir kısmını beyin harcarken yüzde 40'lık bölümünü de bağırsaklarımız kullanmaktadır.

Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu

Buradan da anlayacağımız üzere bağırsaklar beyin kadar önemli bir değere sahiptir vücudumuz için.
Beslenmenizde şeker yüklü, rafine edilmiş tahıllardan yoğun, doymuş yağlı hayvansal ve bitkisel gıdalar, tatlandırıcılar gibi yapay zararlı maddeler tüketilirse zamanla bu birbirine bağlı hatta sıkı bağlı bağlara zarar vermeye başlamakta ve aralarında boşluklar oluşarak kan dolaşımına zararlı bileşiklerin geçişi hızlanmaktadır. Bu duruma inflamasyon yani iltihabik maddelerin üretiminde artış diyoruz.

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Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu

HASTALIĞIN AÇILIMI

; bağırsaktaki sızdırma durumunu veya bağırsaklardaki aşırı geçirgenliği ifade eder. Bağırsak yüzeyindeki hücreler arası sıkı bağlar bağırsak iç astarını sağlam tutmak ve iki önemli görevi yerine getirmek için burada bulunurlar.

İlki sindirilen yiyeceklerin emilerek sağlıklı besin bileşenlerinin dolaşıma geçmesini kolaylaştırmak diğeri ise zararlı mikroplar kontrol altında tutmaktır.

Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu

İşte tam burada sık ve uzun süre antibiyotik kullanımına maruz kaldıysanız, yüksek yağlı ve yüksek şekerli besleniyorsanız bu astar hasar görebilmekte dolayısıyla bağırsak sızdırma sıkıntısı oluşabilmekte sonrasında ise bağırsaktaki bağışıklık savunması bozularak vücudun başka yerlerine zincir reaksiyonlarla ince bağırsağın hastalıklarının meydana gelmesini kolaylaşmaktadır.

Son yılların sinsi hastalığı Geçirgen bağırsak sendromu

ZONULİN PROTEİNİ

Çok yakın zamanda bağırsak hattı hücreleri arasında sıkı bağların açılmasını düzenleyen bir proteini keşfettiler.
Bunun adına da zonulin proteini dediler. Zonulin yukarıda bahsettiğim seçici geçirgenlik sağlayan bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantıların gerekli olduğu zamanlarda açılıp kapanmasını kontrol eden hatta idare eden bir radar görevi görüyor diyebilirim. Bu radar sistemi besinlerin sindirim sonrasında açığa çıkan besin öğelerinin dolaşım sistemine taşınmasına yardımcı olan bir mekanizmadır. Zonulin proteini vücudun ihtiyacına göre salgılanmaktadır.
Aşırı salgılanması acil bir durumu yani bir rahatsızlığın ön bilgisi olabileceğini bildirmektedir.

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