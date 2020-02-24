Tarçınlı su içmenin faydaları nelerdir?
-Vücuttaki yağları yakmakla birlikte düzenli tüketildiği takdirde yağ toplanmasını ve bu yağlar kiloya dönüşmesini engeller.
-Metabolizmayı hızlandırır ve vücuttaki insülin direncini artırır. Tarçının diyabet hastalarına tavsiye edilmesi tesadüf değil.
-İştahı bastırarak kişiyi uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir. Özellikle tatlı krizlerinin önüne geçmede oldukça etkilidir.
-Antibakteriyel özellikler taşıyan tarçın sindirimi zorlaştıran bakterilerden de kurtulmanızı sağlar.
-Kötü kolesterol seviyesini düşürür, iyi kolesterole ise faydası vardır.
-Hafızayı güçlendirir, baş ağrısı ve migrene iyi gelir.
-Serbest radikallerle savaşır ve kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.
-Tarçınlı su antibakteriyel özelliği ile ağız hijyenini sağlayarak diş sağlığını da korur.
-Boğaz ağrısına, öksürüğe çare olur.
-Son olarak adet öncesi sendromuna iyi gelir ve adet ağrılarını hafifletir.