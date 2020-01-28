Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın faydaları

Zerdeçal, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir baharattır, yemeklere tat katmanın dışında insan sağlığına sayısız olumlu etkisi vardır. Hindistan safranı olarak ta bilinen Zerdeçal, (Curcumin) besin değerleri bakımından oldukça zengindir; potasyum, demir, manganez mineralleri, C vitamini ve B6 vitamini içerir. Çok eski çağlardan beri şifa kaynağı olarak görülen zerdeçal günümüzde yemeklerde ve gıda endüstrisinde lezzet verici bir baharat olarak kullanılır. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdeçalın mucizevi faydaları...